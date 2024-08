Fotbalisté Nových Sadů vstoupili do nové sezony divize E porážkou. A dalo by se říci, že dost krutou. Na hřišti tradičně silného Slavičína totiž inkasovali už po čtyřech minutách a než nastal konec, musel gólman Pařízek tahat míč ze své sítě ještě třikrát. Sami pak, i přes řadu slibných šancí, zůstali gólově ticho.

Novosadský debakl rozjel už ve čtvrté minutě Jakub Žůrek, na kterého navázal v minutě 29. Adam Jakubowicz. Do šaten se tedy odcházelo za stavu 2:0 pro domácí. Jakubowicz pak do podoby skóre zasáhl i v minutě 59., kdy zvýšil na 3:0 a všechno to v samém závěru dovršil čtvrtým gólem v síti Olomoučanů Jakub Rapant,

„I přesto, že jsme nedali žádný gól a dostali čtyři, tak jsme si spoustu šancí dokázali vypracovat. Bohužel jsme ale doplatili na hrubé chyby v defenzivě, zejména pak ty taktické. Spoustu situací jsme řešili skutečně špatně. Propadali jsme také často v soubojích jeden na jednoho a špatně se navzájem zajišťovali. Na druhou stranu jsme klidně i my mohli dát čtyři góly. Bohužel jsme ale ty akce nedotáhli. Soupeř byl tvrdší, soubojovější a proto urval tři body. Dá se tedy říci, že jsme se porazili téměř sami," litoval novosadský kouč Josef Mucha.

Jeho svěřenci se budou moci o nápravu pokusit už v sobotu od 17 hodin na svém domácím trávníku. A soupeřem jim nebude nikdo jiný, než jejich městský rival z Holice, který v prvním kole podlehl favorizovaným Kozlovicím 0:2. Olomoučtí fanoušci divizního fotbalu se tedy mohou, mnohem dříve než obvykle, těšit na městské derby.

„Budeme chtít tento výsledek rozhodně napravit. Budeme se ale muset vyvarovat chyb a být tvrdší a důslednější v soubojích," řekl k této blížící se události Josef Mucha.

FC TVD Slavičín – FK Nové Sady 4:0 (2:0)

Branky: 4. Žůrek, 29. a 59. Jakubowicz, 88. Rapant.

Rozhodčí: Mrázek - Slováček, Prokůpek. ŽK: Žůrek - Petráš, Foldyna, Fládr, Rus. Diváci: 200.

Slavičín: Vypušťák - Kořenek, Jakubowicz, Naňák, Goňa, Školník, Kalus, Kalík (63. Kostka, Hamalčík), Juřica (76. Repant), Žůrek, Šůstek (63. Malenovský). Trenér: Petr Slončík.

Nové Sady: Pařízek - Dokoupil, Raška (82. Grepl), Ambrož, Němeček, Petráš (82. Šebora), Foldyna (61. Macháň), Fládr, Rus, Šmíd (46. Nguyen), Andreev (87. Pytlíček). Trenér: Josef Mucha.