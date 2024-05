To je škoda. Stále ještě notně oslabené Nové Sady vyrazily v rámci 26. kola divize E na hřiště pátého Holešova a nebyly daleko od velice cenných tří bodů. Ty si ale nakonec domů nevezou. Kvůli nezvládnutému úvodu druhé půle zamířil do jejich autobusu pouze jeden za remízu 2:2.

Trenér fotbalistů Nových Sadů po remíze 2:2 v Holešově. | Video: Břenek Martin

„Před zápasem bych bod bral, jelikož se dostáváme do obrovských personálních problémů, ať už se týkají zranění, karet atd. Na každý zápas tedy musíme chystat úplně jiné varianty. Nyní nám navíc odpadli další tři hráči. Z hrotu Ambrož, obránce Přikryl a zkušený Pančochář. Dali jsme tedy šanci dalším mladým," říkal na úvod svého pozápasového hodnocení kouč Nových Sadů Rostislav Sobek.

Zdroj: Břenek Martin

I navzdory tomu však žlutočerným první poločas vyšel mnohem lépe. Ve 32. minutě je poslal do vedení po dlouhé době od začátku hrající kapitán Aleš Rus a minutu před přestávkou navýšil náskok svého celku Anh Tuan Nguyen. „Ze začátku jsme se hledali a trochu to vázlo. Pak jsme ale začali mít navrch a dali z toho dvě branky," pokračoval novosadský lodivod.

Zdroj: Břenek Martin

Plány na tři body však dostaly zásadní trhlinu už pár vteřin po změně stran, kdy přišla chyba Olomoučanů a bleskové snížení Mariána Kováře. Ten tam pak byl náskok Hanáků v minutě 58., když na 2:2 srovnal Vílem Gettler. Následně se na hřišti rozhořela tuhá bitva o každý centimetr hřiště, která však nakonec k dalšímu míči v jedné či druhé síti nevedla.

„Dlouho jsem takový zápas, co se týče kvality a tempa neviděl. Za stavu 2:2 to oba týmy chtěly urvat. Před oběma celky musím smeknout za to, co na hřišti nechaly. Kvalitě zápasu přispěl i nastavený metr ze strany rozhodčích, " uzavřel Rostislav Sobek.

Klub z olomouckého sídliště tak má nyní v tabulce 33 bodů a drží si své osmé místo. Jeho náskok na devátý Rýmařov se ale po jeho nečekané výhře nad Kozlovicemi ztenčil už jen na jeden bod. V příštím kole přivítají Sobkovi svěřenci na svém hřišti lídra ze Strání, který už si právě zde bude moci zajistit jistotu postupu do MSFL.

SFK Elko Holešov - FK Nové Sady 2:2 (0:2)

Branky: 46. Kovář, 58. Gettler - 32. Rus, 44. Nguyen.

Rozhodčí: Grečmal - Matulík, Pospíšil. ŽK: Zakopal, Miklík - Sobek, Ždánský. Diváci: 325.

Holešov: Láník - Uhřík, Daněk, Třasoň, Semenyna, Zakopal, Mlčák, Otepka (46. Gettler), Kovář, Košák, Miklík. Trenér: Alois Skácel.

Nové Sady: Kofroň - Dokoupil, Raška, Němeček (78. Hanus, 90. Pírek), Nguyen (89. Krátký), Foukal, Fládr, Rus, Machálek, Sobecký, Ždánský. Trenér: Rostislav Sobek.