A bylo to skutečně tak. Už ve třetí minutě otevřel ke spokojenosti všech 136 diváků Adam Marčík. Brzký gól domácí borce ale neukolébal a i nadále pokračovali v aktivní hře, vytvářeli si šance a v 21. minutě proměnil nařízenou penaltu Filip Ždánský. Za dalších deset minut pak zasadil definitivní ránu do valašskomeziříčských vazů znovu Adam Marčík.

„V kabině jsem hráčům o přestávce říkal, ať i přes aktuální výsledek neztrácejí pokoru a nepřejdou pouze k bránění výsledku. Jsem rád, že si to vzali k srdci. Jen je škoda, že pak neproměnili dvě vyložené šance,“ popisoval lodivod Nových Sadů.

Po změně stran se hra sice trochu zklidnila, domácí kontrola hry ale přetrvala a i nadále si černo-žlutí vytvářeli kvalitní gólové příležitosti. „Do druhé půle jsme vstoupili s podobně kvalitní hrou, ale bohužel se nám už nepodařilo vstřelit pojišťovací čtvrtý gól a soupeř, který má také svou kvalitu, najednou vycítil šanci na zvrat,“ pokračoval Sobek.

V 63. minutě se z ojedinělé šance Valachů prosadil Martin Gajdoš a snížil. Do novosadské kombinace se pak sice vkradla lehká nervozita, žádná fatální chyba z jejich strany, která by mohla zápas ještě více zdramatizovat, ale nepřišla.

„Valmezu se podařilo vstřelit gól a zbytek zápasu už byl jen boj o to, aby se zápas nezkomplikoval úplně. Nakonec to ale pro nás skončilo šťastně,“ řekl Rostislav Sobek a na závěr ještě pototknul: Jsem rád za už osmizápasovou sérii bez prohry. Hráči si to zaslouží. Mají pohodu na kopačkách i v kabině a upřednostňují týmový výkon nad individuální. To se pak odráží i na hřišti.

Domácí tak přeskočili svého soupeře a nyní jsou čtvrtí, o skóre před dalším valašským týmem – Vsetínem. Valašské Meziříčí je pak o bod šesté.

FK Nové Sady – TJ Valašské Meziříčí 3:1 (3:0)

Branky: 3. a 31. Marčík, 21. Ždánský (pen.) - 63. Gajdoš.

Rozhodčí: Dorotík, Pospíšil, Brezáni. ŽK: Kucharčuk – Kuběna. Diváci: 136.

Nové Sady: Kofroň – Kirschbaum, Popelka, Fládr, Kucharčuk (89. Blaha), Marčík (84. Nguyen), Rus (84. Lužný), Hirsch, Opatřil, Ždánský (89. Košůtek), Drábek (67. Sobek). Trenér: Rostislav Sobek.

Valašské Meziříčí: Pobořil, Švec, Urban (46. Vašek), Žilinský, Veselý, Macíček, J. Vrána, Š. Vrána, Kuběna, Kadla, Gajdoš (74. Kopecký). Trenér: Pavel Hajný.