Svůj druhý zápas jarní části divize E za sebou mají hráči Nových Sadů, kteří na svém hřišti přivítali Skaštice. Nevýhodou však bylo, že kvůli stavu terénu na hlavním hřišti se utkání muselo přesunout na to vedlejší, na kterém však terén taktéž nebyl úplně vyhovující. A tak není divu, že konečný výsledek nakonec zní 0:0.

Nové Sady - Skaštice (16.3.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

„Soupeře jsme žádali o odložení, ten ale nesouhlasil. A tak se to odehrálo, jak se to odehrálo. Celý styl zápasu se musel přizpůsobit podmínkám a byla to tedy spíše válka o každý metr hřiště," říká trenér novosadských fotbalistů Rostislav Sobek.

Oba celky si pak v zápase připsaly na své konto některé zajímavé pokusy, ale jak první, tak i druhá pětačtyřicetiminutovka nakonec skončila bez jediného vstřeleného gólu. „Na obou stranách jsme mohli vidět zabezpečenou obranu. My jsme navíc měli v bráně poprvé mladého odchovance Marka Pařízka, takže kluci bojovali i za něj. Chci ho tedy za jeho premiéru s nulou pochválit," popisoval Sobek.

Podle jeho dalších slov byli hosté v prvních dvaceti minutách důraznější a přímočařejší, pak se ale hra srovnala a postupem času začali jeho svěřenci tahat za delší konec a podobný obraz hry byl divákům předložen i po přestávce.

„Měli jsme spoustu standardek a dvě brankové příležitosti. Celé to bylo o nějaké chybě, obě obrany to ale ustály. Nakonec jsme přinutili brankáře k chybě, ale pak jsme z nějakých dvaceti metrů netrefili prázdnou bránu. Tým bych rád pochválil za tu udrženou nulu, s čímž jsme v přípravě měli problém. Výsledek 0:0 je asi zasloužený," mrzelo ho.

Žluto-černí tak do jarní části soutěže vstoupili prohrou 0:3 ve Slavičíně a nyní tedy bezbrankovou remízou se Skašticemi. Celkově mají na svém kontě 23 bodů a v tabulce se nacházejí na osmé pozici s vyrovnaným skóre 29:29. „Venku jsme prohráli smolně a vlastní naivitou. Doma nám pak v lepším výsledku bránily panující podmínky. Mohlo to být lepší, nespokojeni však také nejsme," hodnotí.

V příštím kole se Novosadští vydají na půdu čtrnáctého Baťova a zápas se odehraje nezvykle už v pátek od 18.30 pod umělým osvětlením a na umělé trávě. „Ze strany Baťova musíme čekat klasický boj o záchranu a nepodcenit to. Bylo by pak dobré navázat na tu nulu vzadu a konečně k tomu přidat i nějaký ten gól. Bude se ale hrát na umělce, na což jsou kluci po zimě zvyklí. Celkově od zápasu čekám vyšší fotbalovost, než na tom našem terénu," uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nové Sady - TJ Skaštice 0:0

Rozhodčí: Janeček - Godfryd, Kovařík. ŽK: Dokoupil, Krátký, Foukal - Vrba, Menšík, Kvasnička. Diváci: 120.

Nové Sady: Pařízek - Dokoupil, Ambrož, Krátký (90. Pírek), Pančochář, Foukal, Fládr, Rus, Machálek, Přikryl, Sobek (78. Nguyen). Trenér: Rostislav Sobek.

Skaštice: Vrba - Glozyga, Frýdl (70. Látal), Menšík, Motal, Gojš, Zavadil (84. Sedlák), Kvasnička, Beneš, Konečník, Pospíšil. Trenér: Viktor Hložek.