„Soupeř měl v prvním poločase kvalitu. Gól na 2:0 už ho ale nejspíše zlomil. Potom už to totiž chytlo spád. Vrhl všechny síly do útoku a přestal být pozorný v obraně. Z toho plynuly chyby a těch jsme dokázali využít. Postupem času už se pak začala projevovat naše větší zkušenost," říkal po zápase novosadský kouč Rostislav Sobek.

Utkání favorita s jasným outsiderem přineslo v prvních čtyřiceti minutách až nečekaně vyrovnanou hru, při které žádný gól nepadl. Potom ale hosté faulovali ve vápně a sudí Jurajda ukázal na penaltu. K té se postavil Dominik Opatřil a nezaváhal.

Po změně stran se pak už brankostroj domácích rozjel naplno. V rozmezí 52. a 61. minuty se postupně trefili Adam Marčík, Anh Tuan Nguyen a Pavel Kucharčuk a o osudu utkání bylo rázem jasno. Jejich vítězství pak ještě doplnil tečku o deset minut později Marčík, který se tak trefil podruhé. Za hosty pak už jen snížil Miroslav Podhorný.

„Ty týmy, které jsou dole, se do toho teď před koncem podzimu snaží dávat všechno. A první půle tomu i odpovídala. Možná i my jsme byli trochu pod tlakem, protože jsme jako favorit vyhrát prostě museli. Šumperk ale za organizaci hry musím pochválit," pokračoval trenér Sadařů.

Jeho tým se tak po horším začátku usadil na šesté pozici a připravuje se na koncovku podzimu, ve které má před sebou čtyři zápasy, z toho tři s týmy hluboko pod sebou, kterými jsou Holešov, Všechovice a městský rival z Holice.

„Určitou metou je pro nás uhrát na podzim osmnáct až dvacet bodů. My jsme už teď na patnácti a máme před sebou další čtyři zápasy. Tlak na počet bodů už tak pomalu klesá. Na druhou stranu ale nic nevypouštíme. Můžeme těch bodů uhrát maximálně 27 a to už by mohlo znamenat umístění v první čtyřce," hlásí odhodlaně.

„Na marodce teď máme Němečka, Drábka a Přikryla. Jsem ale rád, že si díky tomu zahrají i kluci z širšího kádru, jako Dokoupil, Nguyen a Škrabal, kteří svými výkony také dokážou přispět k týmovému úspěchu," uzavřel Rostislav Sobek na pozitivní vlně.

Mnohem méně důvodů k radosti pak měl šumperský kouč Pavel Tököly, který zde na lavičce absolvoval teprve svůj čtvrtý zápas. I přesto ale neztrácel dobrou náladu.

„Myslím si, že alespoň podle fanoušků, kteří do té doby na domácí hráče pořvávali, jsme byli v zápase lepší," smál se. „Pak ale přišla ta penalta a druhou půli jsme nezačali dobře. A dopadlo to, jak to dopadlo, víc k tomu asi není co říct," dodal.

„Zatím jsme pod mým vedením získali ze čtyř zápasů čtyři body, což není tak špatné. Z předchozích pěti nebyl ani jeden. Kdybychom jich po podzimu měli devět, tak by to bylo dobré. Fotbal je ale nevyzpytatelný," uzavřel.

FK Nové Sady - FK Šumperk 5:1 (1:0)

Branky: 40. Opatřil (pen.), 52. Marčík, 56. Nguyen, 61. Kucharčuk, 71. Marčík - 73. Podhorný.

Rozhodčí: Jurajda - Kaloč, Dvořák. ŽK: Bažant (NS). Diváci: 305.

Nové Sady: Kofroň - Dokoupil (65. Škrabal), Popelka, Nguyen (65. Krátký), Fládr, Dvorský (80. Bažant), Kucharčuk (80. Fojtík), Marčík, Rus, Opatřil (82. Košůtek), Sobek. Trenér: Rostislav Sobek.

Šumperk: Bílý - Purzitidis, Morong (61. Ostrokon), Žák (61. Podhorný), Smrž, Jurásek, Nízký, Pavlíček (75. Vaněk), Linet (61. Elšík), Lavrovič (73. Musílek), Strnad. Trenér: Pavel Tököly.