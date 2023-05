V 21. kole divize E přivítali fotbalisté Nových Sadů na svém hřišti hráče Skaštic, které na podzim porazili na jejich trávníku těsně 2:1. A herně dominovali i nyní. I přes to, že je ve větším rozletu brzdila špatná koncovka, dostali nakonec Sobkovi svěřenci za záda gólmana Romana Večeřy tři míče a mohli si po výsledku 3:1 užít parádní děkovačku se svými fanoušky.

Pyroshow po zápase Nové Sady - Skaštice (z technických důvodů bez zvuku) | Video: Deník/David Kubatík

„Dnes to byla povinná výhra. Soupeři se totiž letos moc nedaří. To ale neznamená, že by neměl svou kvalitu. I přes svůj úzký kádr je nebezpečný do ofenzivy. Vždyť Konečník je přece nejlepší střelec soutěže," započal své hodnocení novosadský kouč Rostislav Sobek.

První poločas přinesl přítomným divákům atraktivní hru produkovanou z obou stran a také dva nádherné góly. S tím prvním se vytasil už v deváté minutě Zdeněk Fládr, když napálil míč ze zhruba pětadvacetimetrové vzdálenosti a poměrně úctyhodného úhlu přímo do míst, kam gólman Večeřa už prostě dosáhnout nemohl. Ten druhý pak přidal na druhé straně Zavadil po velmi podobné akci. A i když byli domácí aktivnějším týmem a přidali ještě dvě nastřelené tyčky z kopaček Marčíka a Němečka, šlo se do šaten za stavu 1:1.

„Šli jsme do zápasu s tím, že chceme dominovat v poli. To se sice stalo, ale jak už je takovým zvykem, dělala nám prolém koncovka. Dali jsme dvě tyčky a pak soupeř vyrovnal z jediného útoku," pokračoval lodivod Nových Sadů.

Po změně stran se už pak ale novosadská převaha ukázala v plné kráse. V 55. minutě poslal černo-žluté znovu do vedení po dorážce Pavel Kucharčuk a v 67. minutě přidal do skaštické sítě třetí přesný zásah Dominik Opatřil. Od té doby se zápas už v podstatě jen dohrával, a to zejména na polovině hostí. Po konečném hvizdu pak domácí kotel odměnil borce na trávníku za jejich výkon a další tři body na kontě děkovačkou doplněnou o efektní pyroshow.

„Druhý poločas jsme hráli na naši fanouškovskou stranu, Skaštice jsme zamkli na jejich polovině a rozhodli o vítězství. Snažil jsem se klukům během zápasu vysvětlit, ať si z toho nic nedělají, makají dál a počkají si, až to tam začne padat," uzavřel Rostislav Sobek.

Sadaři jsou tak nyní s 37 body na čtvrté pozici, ze které je však ještě zítra může sesadit celek Baťova. V příštím kole je pak čeká nevyzpytatelný Šumperk.

FK Nové Sady - TJ Skaštice 3:1 (1:1)

Branky: 10. Fládr, 55. Kucharčuk, 67. Opatřil - 32. Zavadil.

Rozhodčí: Kaloč - Broskevič, Řezníček. ŽK: Přikryl, Rus, Bažant - Menšík, Beneš. Diváci: 308.

Nové Sady: Holý - Přikryl, Krátký, Fládr, Kucharčuk, Marčík (88. Kubiš), Rus (81. Popelka), Opatřil, Sobek (81. Šebora), Ždánský (72. Bažant), Němeček (72. Drábek). Trenér: Rostislav Sobek.

Skaštice: Večeřa - Glozyga (37. Látal), Číhal, Frýdl, Menšík, Sedlák, Zavadil (90. Zůvala), Kvasnička, Beneš, Konečník, Motal. Trenér: Lukáš Motal.