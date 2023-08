Velice smolný zápas prožili fotbalisté Nových Sadů. V prvním kole divize E totiž měli velmi silný Slavičín doslova na lopatě. V deštivém počasí ale neproměnili během druhého poločasu řadu šancí a nakonec inkasovali po rohu v úplně poslední vteřině utkání.

Nové Sady - Slavičín (5.8.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„V prvním poločase jsme nebyli lepší. Bohužel jsme v první minutě nedali tutovku a pak jsme měli na kopačkách zbytečnou nervozitu. Ani soupeř nám moc neseděl. Jeho hráči byli v průměru o pět až deset kilo těžší. Navíc mají obrovské zkušenosti. A to se ukázalo, když jednu z mála našich ztrát hned využili," začal své hodnocení zápasu novosadský trenér Rostislav Sobek.

První půle byla, až na několik prvních minut, spíše v režii hostů. Ti ohrožovali Kofroně mnohem častěji než domácí hráči Vypušťáka naproti. A ve 23. minutě se jim jejich aktivita vyplatila, když se prosadil Vlastimil Juřica. Do šaten se tak šlo za stavu 0:1.

„Klukům jsem o přestávce v šatně říkal, že to určitě otočíme. Slavičín totiž v zápise neměl adekvátní náhradníky a právě jejich tělesná konstelace se na mokrém trávníku mohla časem stát nevýhodou," pokračoval kouč sadařů.

A zápas se tímto směrem opravdu ubíral. Žluto-černí uzamkli svého soupeře na jeho polovině a vyrovnání několikrát viselo ve vzduchu. A nakonec se to i podařilo. V 70. minutě se nádhernou ranou z voleje prosadil Martin Ambrož. Devatenáctiletý objev, který se i se zápasem MOL Cupu trefil za novsadské barvy potřetí ze dvou ostrých zápasů.

„Martin hrál první poločas na hrotu, kde byl poměrně pod tlakem. Na druhou půli jsme mu tedy místo Nguyena poslali na hrot Marčíka a posunuli ho doprava, kde měl více prostoru. Při tom gólu to neměl jednoduché, ale trefil to opravdu mazácky. Je pro nás příslibem spousty budoucích gólů," pochválil novosadský lodivod svého svěřence.

Když už to pak vypadalo, že si oba celky na úvod nové sezony body rozdělí, přišel ve druhé minutě nastavení poslední roh zápasu a po něm přidal Juřica svůj druhý gól v zápase. Rozdíl v náladách obou týmů najednou nemohl být očividnější.

„To, co jsme v zápase nedali, bylo až hrůzostrašné. Po gólu pak ani soupeř nevěděl, jestli vlastně vyhrál. Byl to skutečný šok a já jen doufám, že nás to do budoucna stmelí," popisoval Sobek inkriminovaný okamžik zlomu a na závěr ještě dodal: „Gratuluji kamarádovi Petru Slončíkovi. Myslím si, že Slavičín bude vyhrávat i v dalších zápasech."

FK Nové Sady - FC TVD Slavičín 1:2 (0:1)

Branky: 70. Ambrož - 23. a 90+2 Juřica.

Rozhodčí: Gasnárek - Mayer, Doležal. ŽK: Fládr - Jakubowicz. Diváci: 201.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Nguyen (46. Marčík, 59. Popelka), Fládr, Kubušek (58,. Krátký), Pančochář, Rus, Sobek (78. Čermák), Ždánský, Němeček, Ambrož. Trenér: Rostislav Sobek.

Slavičín: Vypušťák - Škubník, Staněk, Malenovský, Kořenek, Jakubowicz, Naňák, Goňa (64. Chrudina), Juřica, Žůrek, Fiala. Trenér: Petr Slončík.