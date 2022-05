Zápas pro Novosadské nezačal nejlépe. Už po deseti minutách jim totiž nahecovaní hosté docílili prvního gólu, když si míč do vlastní branky smolně srazil Dominik Opatřil. „Dovedu si představit, že kdybychom my měli jedenáct bodů, tak také budeme hrát na krev,“ říkal po zápase domácí kouč Rostislav Sobek.

Se Sadaři tento nečekaný vývoj poměrně zamával a ve zbytku první půle se příliš nemohli dostat do tempa. To se také promítlo do skóre, protože už v první pětačtyřicetiminutovce žádný další gól nepadl.

„V prvním poločase jsme začali po taktické stránce špatně a dávali soupeři zbytečné šance. Oni díky tomu získali pocit, že by tu snad mohli i vyhrát a z toho pramenil jejich gól,“ pokračoval trenér Nových Sadů.

Při nástupu do druhé půle ale bylo jasně vidět, že se zavedené pořádky začnou co nejdříve měnit. Domácí hráči zpřesnili přihrávky a začali se mnohem více drát vpřed. A začali také otáčet skóre. Nejdříve v 50. minutě vyrovnal Josef Drábek, o deset minut později později je poslal do vedení Pavel Kucharčuk a ten samý hráč v 80. minutě jejich vedení navýšil na 3:1.

A to nebylo z domácího brankového představení všechno. V 87. minutě přidal čtvrtý gól Radovan Lužný a v nastavení dorazil zdecimované hosty kapitán Aleš Rus.

„Kluci v druhém poločase jasně ukázali, že se vzdát nechtějí a odpovědí na všechny pochybnosti byl jejich výkon. Skutečně pak začali předvádět výbornou hru. Některé akce na jeden dotyk byly jako z mistrovství světa v hokeji. Někdy se mi zdálo, jako bych své svěřence viděl poprvé,“ pochvaloval si novosadský lodivod.

„Co říct k soupeři? Byl velice silový a jeho hráči se dokázal prosadit i individuálně, což ale asi ve výsledku bylo na úkor vytrvalosti,“ pokračoval.

Nové Sady se tak posunuly na čtvrté místo Divize E, o bod před Valašské Meziříčí. Do konce soutěže zbývají pouhá tři kola a Sobek se svými svěřenci se mají skutečně na co těšit.

„Následující tři zápasy pro nás znamenají jeden velký fotbalový svátek. Nejdříve budeme hrát derby s Holicí, která navíc v ten den bude slavit devadesát let fotbalu, potom máme doma tradičního rivala ze Šumperka a nakonec pojedeme k lídrovi do Hranic, se kterým máme za posledních sedm let téměř stoprocentní bilanci. Tady prostě o motivaci nebude nouze. No a nakonec uzavřeme soutěž se Všechovicemi, které jsou také tady z kraje,“ uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nové Sady – FC Strání 5:1 (0:1)

Branky: 50. Drábek, 60. a 80. Kucharčuk, 87. Lužný, 90+3. Rus – 10. Opatřil (vl.). Rozhodčí: Lukašík – Fryč, Čampišová. ŽK: Leskovjan (Str). Diváci: 394.

Nové Sady: Kofroň – Popelka, Krátký, Fládr (80. Blaha), Kucharčuk, Rus, Hirsch, Opatřil (87. Dokoupil), Ždánský (87. Košůtek), Drábek (80. Lužný), Sobek (67. Marčík). Trenér: Rostislav Sobek.

Strání: Čubík – Holík, Horňák, Palík, Čaňo, Leskovjan, Řihák, Spáčil, Hnilo, Bobčík (56. Matúš), Gago (83. Popelka). Trenér: Jan Audy.