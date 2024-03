Velice zajímavý duel přinesl zápas devatenáctého kola divize E mezi Novými Sady a Kozlovicemi. Domácí v něm favorita zaskočili už v prvním poločase, když si poměrně rychle vybudovali dvoubrankové vedení. Kozli se pak nenechali zahanbit a vyrovnali, aby rozhodující trefu do jejich sítě přidal střídající Anh Tuan Nguyen, jeden z mladých novosadských talentů.

Vítězné zabubnování v podání novosadského trenéra Rostislava Sobka po domácím zápase s Kozlovicemi | Video: Deník/David Kubatík

„Této výhry a tří bodů si obrovsky vážím. Podařilo se nám navázat na druhý poločas minulého utkání. Navíc je fajn, že během zimní přípravy jsme takzvaně omlátili naše odchovance a teď můžeme sledovat, jak se tahle práce zúročila, protože ti kluci nás jednoznačně drží. Ta střídání, díky nimž se dostali na hřiště, byla vynucená a šli tam dříve, než jsem měl původně v plánu. O to více z toho ale mám radost," říkal bezprostředně po konci zápasu šťastný novosadský kouč Rostislav Sobek.

Celý tento gólový maraton započal už ve třetí minutě jeho syn stejného jména, na kterého ve 30. minutě navázal z penalty Martin Ambrož a zvýšil už na 2:0. „Mám radost z Rosťovy formy. V minulém zápase dotáhl dvěma asistencemi tým k vyrovnání a dnes to korunoval první krásnou brankou z úniku, což u něj ani není zvykem," liboval si.

Tak jednoduché to ale černo-žlutí opravdu neměli. Jejich soupeř se totiž dokázal zvednout a ještě do přestávky vyrovnat. Nejdříve se ve 37. minutě prosadil Patrik Michl a ve druhé minutě nastavení proměnil druhý pokutový kop v utkání Alex Řehák.

Olomoučany ale ani takto nepříjemný vývoj k zemi nesrazil. Naopak. Dokázali se totiž vrátit ke své hře a v 63. minutě šli znovu do vedení po střele Anha Tuana Nguyena. Na další brankovou odpověď se hostující favorit už nezmohl, a tak si tři body z tohoto mače odnesli domácí.

Tato gólová situace pak dost rozezlila kozlovického trenéra Davida Kobylíka. A to nejen z toho důvodu, že jeho svěřenci zrovna inkasovali. „Musím se ještě podívat na video, ale za mě tam byl jasný šlapák na našeho hráče, který odehrával míč z šestnáctky," popisoval důvody svého rozhořčení.

„Rozhodně to ale nemá souvislost s tím, že jsme prohráli. Podali jsme naprosto strašný výkon, kterému chyběly všechny parametry. A je to škoda, protože jsme na tom byli po všech stránkách, včetně té psychické, velice dobře. Tohle je tedy takové sestřelení. Možná nám to také může do budoucna pomoct, ale z mé strany je to skutečně obrovské zklamání. Dneska domácí vyhráli zaslouženě. Ani ne v tom, že by byli lepší, ale prostě více chtěli," dodal ale hned nato.

Mnohem s větší pozitivitou pak mohl výkony svých svěřenců hodnotit trenér Sobek, kterého potěšil zejména fakt, že se jím vedení hráči nenechali náhlou ztrátou vedení vydeptat. „Dnes se, mimo jiné, ukázala síla kabiny, která dala jasně najevo, že pro ni není žádný zápas ztracený. A to ani proti tak silnému soupeři, kterým Kozlovice bezpochyby jsou. Všem klukům musím za jejich výkon moc a moc poděkovat," řekl.

„V poločase jsem klukům hlavně zdůrazňoval, že se nic neděje. Že přece nemůžeme chtít pokaždé vyhrát 4:0 nebo vůbec, ale musíme se umět o výsledek i poprat. Nebyli jsme tedy sice herně lepší, ale rozhodně houževnatější," doplnil ještě na úplný závěr.

Kozlovice tak i nadále zůstávají na svých 41 bodech a druhém místě s pětibodovým polštářem na třetí Bzenec a bodovou ztrátou na lídra ze Strání. Nové Sady pak mají bodů 27 a poskočily na místo sedmé. V příštím kole borci z předměstí Přerova přivítají Slavičín a ti z olomouckého sídliště se zase vydají do Nového Jičína.

FK Nové Sady - FK Kozlovice 3:2 (2:2)

Branky: 3. Sobek, 30. Ambrož, 63. Nguyen - 37. Michl, 45+2. Řehák.

Rozhodčí: Lukašík - Malý, Sklář. ŽK: Ambrož, Foukal, Přikryl - Vítek, Skopal, Michl, Vogl. Diváci: 205.

Nové Sady: Kofroň - Ambrož (85. Raška), Krátký (46. Nguyen), Pančochář, Foukal (89. Hanus), Fládr, Rus, Machálek, Přikryl, Sobek (23. Pírek), Ždánský. Trenér: Rostislav Sobek.

Kozlovice: Obzina - Smékal, Kostka, Řehák, Vítek (35. Vogl), Skopal, Michl, Vyhlídal, Smolka, Olšanský, Kozák. Trenér: David Kobylík.