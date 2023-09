Novosadští fotbalisté přivítali na svém hřišti v rámci sedmého kola divize E nováčka z Rýmařova v ne úplně nejlepším rozpoložení. Ke špatným výsledkům z minulých kol se totiž přidaly i trable se zdravím hráčů a červené karty. I tak ale Olomoučané prokázali svou zkušenost a herní kvalitu a zvítězili poměrně jednoznačným výsledkem 3:1.

Pyroshow novosadských fanoušků po zápase s Rýmařovem (3:1, 16.9.2023) | Video: Deník/David Kubatík

„V poslední době nám odpadává jeden hráč za druhým. K Přikrylovu zranění přidal Fládr červenou, do toho měl Ždánský dva auliny, aby to se svým kolenem vydržel a Kubuškovi začalo koleno bůh ví proč otékat. Do toho se při rozcvičce zranil kapitán a naše největší opora Aleš Rus a Pančochář teď dostal další červenou. Zápas tak byl ve znamení toho, že účel světí prostředky a dali jsme rychlého Ambrože na hrot," započal novosadský trenér Rostislav Sobek své hodnocení tím, že přiblížil aktuální nelehkou situaci.

I tak se ale černo-žlutí v prvním poločase radovali ze vstřelené branky dvakrát. Poprvé se to podařilo v deváté minutě teprve devatenáctiletému Jakubu Čermákovi a ve čtvrté minutě nastavení pak přidal druhý přesný zásah i Jan Šebora.

Na stavu 2:0 ve prospěch sadařů nic nezměnila ani červená karta pro Josefa Pančocháře, kterou 32letý borec uviděl již v minutě sedmnácté. Hned nato ji za protesty viděl i zraněný kapitán Rus, který se tak musel stěhovat z lavičky o kousek vedle. A aby toho nebylo málo, v minutě 37. uviděl červený kartonek i hostující Lukáš Cvacho. Hrálo se tedy v deseti na obou stranách.

Po přestávce padly ještě dva góly. Nejdříve zvýšil v 57. minutě na 3:0 Martin Ambrož a v 81. snížil z penalty na konečných 3:1 Pavel Jeřábek.

„Po zranění Ruse byli kluci dost nervózní, kazili strašně moc balonů a soupeř mohl do páté minuty docílit dvou branek. Pomohl nám ale šťastný Čermákův gól po chybě gólmana. Po červené kartě jsme pak museli hrát pouze z bloku a do rychla. Klukům jsem pak o poločase vyčetl, že všechny míče do rychla nebyly, z čehož vznikaly zbytečné protiútoky. Nakonec jsme ale touto cestou dosáhli tří branek. Jsem rád, že byl Ambrož natolik drzý, že si vykoledoval faul a soupeř šel také do deseti," pokračoval šéf novosadské lavičky.

„Závěr nám trochu zkomplikovala ta penalta na 3:1 a také dvě vynucená střídání kvůli křečím. Při třetím střídání už jsem tam tedy musel dát nějakou čerstvou krev, a tak jsem tam dal naráz tři hráče, z nichž dva byli dorostenci. Závěr už byl na sílu a jsem rád, že jsme jej ustáli," dodal ještě na závěr.

Nové Sady si tak po výsledku 3:1 připsaly druhou výhru aktuální sezony, díky které mají na svém kontě dohromady osm bodů a posunuly se na jedenáctou příčku z šestnácti. Už příští sobotu je pak čeká cesta do Vsetína, který je se třinácti body čtvrtý. Pozápasovou děkovačku okořenilo dnes již tradiční pyroshow novosadských nejvěrnějších, tentokrát v černo-žlutých týmových barvách.

FK Nové Sady - SK Jiskra Rýmařov 3:1

Branky: 9. Čermák, 45+4. Šebora, 57. Ambrož - 81. Jeřábek (pen.).

Rozhodčí: Písečný, Tvardek, Matulík. ŽK: Machálek, Ždánský, Krátký - Kneifel, Palys, Kolísek, Furik. ČK: 17. Pančochář - 37. Cvacho. Diváci: 298.

Nové Sady: Kofroň - Popelka, Pančochář, Machálek, Sobek, Ždánský, Němeček, Ambrož (79. Dokoupil), Krátký (79. Raška), Šebora (73. Pírek), Čermák (66. Nguyen). Trenér: Rostislav Sobek.

Rýmařov: Pitron - Kneifel (46. D. Furik), Faltýnek, Kršek (46. Jeřábek), Cvacho, Křepelka (90. Hrabina), J. Furik (62. Němec), M.Furik, Čikl, Palys, Kolísek. Trenér: Milan Furik.