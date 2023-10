FOTO: Nové Sady díky skvělému začátku vyhrály a pomalu stoupají tabulkou vzhůru

Nové Sady vstoupily do zápasu devátého kola divize E proti Kostelci na Hané nekompromisně a už po pouhých šesti minutách vedly 2:0. Do poločasu pak přidaly ještě jednu branku a i přes to, že si daly nešťastný vlastní gól, mohly nakonec oslavit vítězství a taktéž důležité tři body do tabulky. Kostelec naopak zůstává na předposledním místě a čeká jej ještě těžká cesta za kýženou záchranou čtvrté nejvyšší soutěže.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nové Sady - Kostelec na Hané (30.9.2023) | Foto: Deník/David Kubatík