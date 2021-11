Jak jste byli na Nových Sadech spokojeni s podzimní částí?

Jsme spokojení. Jako limit jsme si dali zhruba 18 bodů, což by mě být klidný střed tabulky. To se i podařilo. V posledních dvou sezonách, které byly kvůli covidu ukončeny předčasně, nebylo naše umístění po polovině zrovna lichotivé. I proto jsme teď spokojení. Jak s výsledky, tak se hrou.

Podařila se vám vcelku rarita. Porazili jste tři nejlepší celky v soutěži a aspiranty na postup Přerov, Kozlovice i Hranice.

Ale také jsme ztráceli body s celky z nižších pater tabulky. To mě mrzelo, ale takový je zkrátka fotbal. Pro mě jako předsedu je ale hlavní, že diváci většinou byli doma spokojení. A také jich chodilo poměrně dost. Nejlepší bylo derby s Holicí, na které se přišlo podívat přes pět set lidí. To bylo dobré.

Dařilo se i B-týmu.

Béčko se pohybuje v horních patrech tabulky celkem pravidelně. Máme ho silné. Jsou to vesměs kluci, kteří v áčku před pár lety vykopali divizi a teď se tam pomalu přesouvají.

Máte v plánu posunout béčko třeba o soutěž výš, nebo je I. A třída optimální?

Na postupy upřímně nemyslíme. Béčko by mělo být zásobárnou pro A-tým, což se nám projevilo i při posledním zápase. Tři kluci z áčka, Rus, Fládr a Kucharčuk nám odjeli na reprezentaci v malém fotbalu a my jsme byli schopní pomoct si kluky z béčka. A všichni tři vlastně dali i gól. Navíc nám dorůstá poměrně silná kategorie dorostenců, kteří budou vycházet a pro ně by mělo být béčko taky přípravou, aby se v budoucnu chytili i v divizi. To je můj sen. Momentálně jich máme v áčku málo. Potřebujeme jich aspoň pět a pak to doplnit talentovanými kluky z okolních klubů.

Dost hráčů přivádíte z Prostějova. Je mezi kluby nějaká větší spolupráce?

V Prostějově dobře pracují s mládeží. Kluci, kteří se rovnou nechytí v profesionální druhé lize, tak jdou k nám. Funguje to ale i opačně. Dva nebo tři naši talentovaní mládežníci jsou zase v Prostějově. Do Prostějova se od nás přesunul i tým žen.

A spolupráce se Sigmou jako s největším klubem ve městě i v regionu.

Je to podobné, jako s Prostějovem. Myslím si, že takhle by to prostě mělo fungovat. Ne každý se hned od prvního okamžiku musí jevit jako nadaný, ale ve chvíli, kdy se to časem ukáže, tak by se měl posunout zase výš. Úkolem klubů, jako jsme my, by mělo být zachytávat tyto hráče. Začínal u nás Tomáš Kalas, Jarda Svozil a další.

Jak se vám tedy daří zachytávat nové mladé fotbalisty?

Mládežníci mi dělají největší radost. Jednak výsledky, ale především nám přibývají členové. Máme letos asi 40 nových členů – benjamínků. A to aniž bychom dělali nějaký velký nábor. Rodiče si to mezi sebou řekli a přišli.

Měli jste strach, jestli se po covidu vrátí všichni?

Určitě. I trenéři měli obavu, jestli kluky po pauze znovu nastartují. Jsme moc rádi, že se to nenaplnilo. Stávající nám zůstali a navrch přibyla asi ta čtyřicítka nejmladších. Z toho mám obrovskou radost. Národní sportovní agentura má jedno z kritérií pro přidělování peněz počet mladých hráčů do 20 let a těch máme 265. V Olomouci je to druhý nejvyšší počet po Sigmě, která má přes 300. Poděkovat je potřeba všem trenérům, ale vlastně i všem lidem z klubu jako správci, členům výboru, i rodičům. Bez nich by to určitě nešlo.

Je divize pro Nové Sady ideální soutěž?

Musím říct, že ano, i když před nedávnem jsme z toho měli trochu obavy. Hodně pomohlo vytvoření třetí skupiny. Snížily se tím dojezdové vzdálenosti, s tím i finanční náročnost a ještě stoupla atraktivita. Teď je soutěž zajímavější díky Přerovu, Kozlovicím, Hranicím… Diváci teď jezdí s námi i na zápasy ven, to se dřív prakticky nedělo. Právě pro diváky se fotbal má hrát.

Měly by divize zůstat se 14 účastníky?

Zápasů je pak z mého pohledu docela málo. Rozšíření na 16 mužstev by bylo zajímavější. Zaslechl jsem už úvahy, že by se MSFL měla také zúžit na 16 týmů, takže by dvě mužstva do tří skupin přibyla a další by se doplnily z krajských soutěží.

Teď vás čeká dlouhá pauza.

Nová sezona začne až na konci března. Máme pět měsíců bez soutěžního zápasu a to mi přijde už moc. Máme nachystané přátelské zápasy, ale myslím, že je na zvážení, jestli nezorganizovat nějaký turnaj – zimní ligu. Mohlo by to být oživení a určitý doplněk. I konfrontace mezi soutěžemi by mohla být zajímavá pro diváky. Je to ale jen prvotní myšlenka, to jsem s nikým neprobíral.

Už pracujete na posilách pro jaro?

Máme vytipované dva hráče, kterými bychom chtěli tým doplnit a okysličit, ale ještě je strašně brzy na to, abychom je jmenovali. Teprve se budeme bavit s hráči i s jejich kluby. Zatím ani nevíme, jestli někdo od nás nedostane nějakou nabídku. Jasněji bude až po Novém roce.

V příštím roce budete slavit 100 let fotbalu na Nových Sadech. Plánujete nějaké konkrétní akce?

Připravujeme několik věcí. Už vyrábíme speciální kalendáře, připravujeme almanach, který zmapuje historii. Natáčíme také videomedailonek. Určitě chceme uspořádat nějakou kulturní akci. Máme poměrně jasnou představu o větším mládežnickém turnaji pro děti. A možná i nějaký benefiční zápas. Máme tady Jiřího Víta, takže jsme jej požádali, zda by nezkusil sestavit tým ze všech těch slavných jmen, která mu prošla pod rukama za celou jeho kariéru. Akcí však bude více. Třeba Olympiáda dětí a mládeže, kterou hostí v roce 2022 Olomoucký kraj.

Co chystáte ve vašem areálu nového?

Já se přiznám, že právě modernizace našeho areálu mě hodně baví, zároveň je to i potřebné. Potenciál našeho umístění prakticky na sídlišti, je obrovský. V dnešní době, se složitou dopravní situací, je komplikované dovážet děti na kroužky na druhý konec města. Tady to mají prakticky přímo u domu, jen seběhnou schody. Je to bezpečné, ušetří se čas. Právě proto chceme vytvořit pro sportování co nejlepší podmínky. Věřím, že pak děti přijdou samy. V příštím roce bychom tedy chtěli udělat automatickou závlahu na třetím hřišti a dostavět osvětlení na druhém hřišti, s čímž souvisí další má představa.

Jaká?

Moc se mi líbí systém z Rakouska nebo Německa, kde se mládežnické zápasy hrají v pátek odpoledne nebo případně večer třeba i pod světly. Děti pak mají volný víkend, mohou s rodiči na výlety, nebo vyrazit třeba na ligový fotbal. Momentálně máme sloupy a trávník je osvětlený, ale na zápasy je to nedostatečné. Chtěli bychom to tedy osadit novými úspornými světly. Nehledě na to, že by se pak zase vylepšily podmínky pro trénink. V těchto týdnech, kdy se už dříve stmívá, máme kapacitu prakticky plnou a musíme končit brzy. Takhle by se to zase natáhlo. Nemuseli bychom tak brzy na umělé trávy. Je to jedno s druhým.

Důležitá otázka je, kde na to vzít peníze?

Věřím, že dosáhneme na dotace z některé ze tří institucí. Programy na rozvoj sportovišť existují, ať už u Národní sportovní agentury, Olomouckého kraje nebo města Olomouc. Uvidíme, kolik tam na to bude peněz, protože doba je složitá. Projekty ale máme připravené, teď musíme počkat na vypsání konkrétních programů.