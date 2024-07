Bez zraněných Ždánského s Přikrylem a také chybějícího Nguyena se fotbalisté Nových Sadů postavili ve druhém předkole MOL Cupu jedenáctému celku loňské sezony MSFL - Startu Brno. Proti favorizovanému soupeři se Muchovi svěřenci dokázali ujmout vedení a i přes hru v oslabení jej udržet až do přestávky. Potom se už ale projevila jak soupeřová větší vyspělost, tak i jeho již zmíněná přesilovka, což vedlo ke čtyřem míčům v Kofroňově síti a prohře 1:4.

„Start měl více brankových šancí. V prvním poločase jsme to ještě přežili i díky nadstandardnímu výkonu gólmana Kofroně i ostatních kluků. Bylo ale vidět, že soupeř je fyzicky úplně někde jinde. I výškově. Takový rozdíl jsem dlouho neviděl," započal své pozápasové hodnocení novosadský kouč Josef Mucha.

Sadaři zaskočili svého favorizovaného soka už v sedmé minutě, když po ruce jednoho z Jihomoravanů odpískal sudí Vejtasa pokutový kop, ke kterému se postavil Martin Ambrož a ač bylo horko, proměnil ji s naprosto chladnou hlavou. Potom se ale Brňané probrali a další desítky minut se odehrávaly povětšinou v blízkosti gólmana Kofroně.

Další gól z toho však i díky jeho koncentrovanosti, obětavosti obrany i dobře postavené brankové konstrukce nevzniknul. Do šaten se tak šlo za překvapivého vedení sadařů. Bohužel pro ně už ale do šaten nešli kompletní. Ve 43. minutě totiž po záchranářském faulu vzadu uviděl červenou kartu Marek Kirschbaum.

A to se pak začalo v druhé pětačtyřicetiminutovce promítat i do skóre. Nejdříve v 57. minutě vyrovnal taktéž z nařízené penalty Martin Zikl a stejný hráč poslal za dalších osm minut hosty do vedení. Dobrou šanci na vyrovnání pak měl hodně aktivní Adam Andreev. Ten však z malého vápna hlavou minul a brněnský Start si postup pojistil v nastavení. Z 1:2 na 1:4 zvýšili Antonín Plichta s Lukášem Rogožanem.

„Hodně zlomová byla ta červená karta. Škoda pak bylo těch dvou gólů v úplném závěru a také té Andreevovy šance. Mohu říci, že jsem s naším výkonem spokojen. Byla to dobře odbojovaná generálka na novou sezonu," dodal na závěr Josef Mucha.

Nyní se už tak borci z olomouckého sídliště mohou koncentrovat pouze na to hlavní, čímž bude nová sezona divize E. Tu rozehrají už v neděli 4. srpna na půdě šestého celku uplynulé sezony ze Slavičína.

FK Nové Sady - TJ Start Brno 1:4 (1:0)

Branky: 7. Ambrož (pen.) - 57. (pen.) a 65. Zikl, 90+1. Plichta, 90+3. Rogožan.

Rozhodčí: Vejtasa - Habermann, Ondráček. ŽK: Fládr - Praks, Novák, Plichta. ČK: 43. Kirschbaum (NS). Diváci: 196.

Nové Sady: Kofroň - Kirschbaum, Raška (75. Grepl), Pytlíček (46. Dokoupil), Ambrož, Němeček, Petráš (62. Macháň), Fládr, Rus, Šmíd, Andreev. Trenér: Josef Mucha.

Start Brno: Zádrapa - Kaláb (60. Rogožan), Slovák, Papež (60. Plichta), Zikl (87. Svoboda), Duda, Praks (87. Hladký), Toczyski, Novák, Šumbera, Rudyk. Trenér: Michal Kugler.