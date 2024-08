„Myslím, že můžeme být spokojeni. Hráli jsme proti TOP týmu druhé ligy, který loni hrál baráž a má v kádru spoustu zahraničních a individuálně nadstandardních hráčů, se kterými se v divizi prostě nesetkáme," říkal po zápase i přes prohru optimisticky naladěný holický kouč Petr Večeř.

V prvním poločase měli jednoznačně více ze hry druholigoví favorité, Hanáci jim však vzdorovali více než statečně. Ve 20. minutě se řítil sám na brankáře Spálenku Ousmane Conde, který jeho úmysl ale parádně přečetl a šanci zneškodnil. Nakonec se ale Jihomoravané vedoucí branky dočkali. Ve 32. minutě napřáhl z dálky Maročan Zakaria El Azzúzí a perfektním padáčkem nedal olomouckému gólmanovi šanci.

O pět minut později ale Olomoučané dostali parádní příležitost v podobě červené karty pro vyškovského Tomáše Svobodu. V tu chvíli jim do konce zbýval ještě zbytek prvního a celý druhý poločas. V minutě 58. to ale mohlo být už 0:2, když se přesně trefil Conde. Gól však neplatil pro ofsajd.

I přesto, že hrál Vyškov v deseti, ale přibývaly šance hlavně na jeho straně. A v 76. minutě se Jihomoravané mohli radovat podruhé, o což se po překonání celé obrany a šikovném podstřelení Spálenky postaral snaživý Guinejan Ousmane Conde. Výsledek 0:2 pak vydržel až do samotného konce.

„První půlku jsme chtěli hrát z bloku, aby jsme je nepouštěli moc do šancí. Dali nám pak sice pěkný gól pod víko, na druhou stranu jsme ale dostali výhodu přesilovky. Ve druhé půli jsme je tedy chtěli napadat, bylo ale vidět, jak moc je Vyškov kvalitní. I tak jsme ale předvedli dobrý výkon. Ukázalo se, že to jsou sice profíci, ale také jenom lidé. A že se s nimi určitě dá hrát," pokračoval spokojený holický lodivod.

„Určitě to může být takové povzbuzení před Holešovem. Je ale třeba říct, že tam to bude úplně jiný zápas, na který se musíme připravit," dodal ještě hned na další nádech.

Kdyby to byla Opava…

Takovou menší kaňkou na tomto utkání mohla být návštěva. Na holický stadion si podle oficiálního zápisu našlo cestu pouhých 235 diváků, přičemž letmým pohledem to vypadalo na ještě mnohem méně.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby lidí přišlo víc. Asi by to bylo něco jiného, kdyby to byla třeba Opava, se kterou jezdí velké výjezdy fanoušků. Vyškov je sice silný manšaft, v očích veřejnosti to ale přece jen není jeden z těch atraktivnějších soupeřů," pokrčil na úplný závěr rameny Petr Večeř.

Zápas čtvrtého kola 4. ligy E (dosavadní divize E) mezi Holešovem a Holicí začne v sobotu 24. srpna od 16.30, znovu domů se pak Večeřovi svěřenci vrátí přesně o týden později, kdy se od 16 hodin postaví celku Vsetína.

1. HFK Olomouc - MFK Vyškov 0:2 (0:1)

Branky: 32. Azzúzí, 76. Conde.

Rozhodčí: Volek – Pochylý, Pospíšil. ŽK: Purztidis, Skopal (všichni HFK). ČK: 37. Svoboda (VYŠ). Diváci: 235.

HFK Olomouc: Spálenka – Purztidis, Vejvoda (46. Stoklasa), Černík (64. Frantík), Tylich, Svrčina, Dvořák (75. Pícha), Pavelka, Skopal (90. Spáčil), Machala, Zeman (64. Tománek). Trenér: Petr Večeř.

Vyškov: Hrubý – Piško, Svoboda, Štěrba, Němeček, Novák, El Azúzí (69. Schön), Conde (81. Kamara), Egbri (81. Ulbrich), Zajíc (69. Sekou), Mbonu (42. Sylla). Trenér: Jan Kameník.