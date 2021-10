„Kluky jsem na to upozorňoval. Strání nepatří na poslední místo, pouze jim nevyšel vstup do soutěže. Ještě nedávno tým doplnili, navíc se u nich hraje hodně těžce - mají diváckou kulisu a jsou bojovní. Navíc Kozlovice měly několik zápasů bez prohry a proti takovému soupeři se mnohokrát hraje lépe než proti týmu, který už musí a hraje na krev,“ uzavřel Sobek.

Ve druhé polovině měly Nové Sady dvě obrovské příležitosti, ze kterých mohly vyrovnat. Ale přestřelili jsme z malého vápna prázdnou branku a trefili břevno. Vyrovnání bylo blízko a asi bychom si jej i zasloužili, ale rozhodla naše neproduktivita. Soupeř byl o gól šťastnější a my jsme ve Strání nechali tři body,“ smutnil Sobek.

Domácí udeřili šest minut před přestávkou, kdy se prosadil Hruboš, a to měly Sady výhodu, že hrály se silným větrem v zádech. „Prosadili se z jedné ze dvou svých šancí. Vítr byl šílený, ale nezvýhodňoval ani jeden mančaft. Celkově byly podmínky pro fotbal minimální,“ hodnotil Sobek.

Navíc do zápasu jeho svěřenci nevstoupili nejlépe. „Byli jsme ještě v autobuse a asi jsme se zalekli soupeře. Také pro nás bylo těžké cestování od šesti od rána, když se hraje v deset ráno, ale na to se nechci vymlouvat,“ prozradil.

