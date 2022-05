Domácí tým poslal do vedení ve 24. minutě po standardce Josef Drábek, čímž i přes řadu následujících šancí stanovil poločasový výsledek na stavu 1:0. Deset minut po změně stran ale dokázal, taktéž po zahrání standardní situace, vyrovnat hostující Tomáš Daníček.

V následujících minutách se ale ze střetnutí stala hra doslova na jednu branku. Nové Sady svého soupeře mačkaly, jak jen jim síly stačily. Kýžený gól se jim ale vstřelit nepodařilo. Nejblíže k němu byly ve dvou situacích, kdy za zády gólmana Zemana zvonila hned dvakrát branková konstrukce.

„Posledních dvacet minut jsme zmáčkli soupeře neskutečným způsobem. Dali jsme tyčku a břevno, takže zápas asi nakonec správně směřoval k remíze,“ říkal domácí trenér.

Zkrat sudího v závěru

Zápas k remíze opravdu spěl, ale v nastaveném čase přišel opravdu více než kontroverzní moment. V pokutovém území Bzence se o hlavičku pokoušel domácí kapitán Rus, když ho surovým zákrokem a naprosto bez zájmu o míč srazil jeden z hostů. Sudí Pavlas ale místo nekompromisního odpískání penalty raději zápas ukončil a navíc ukázal žlutou kartu za protesty domácímu Kirschbaumovi.

„V druhé půli do hry neskutečně vstoupil rozhodčí. Řeknu to natvrdo: Ať zakope píšťalku deset metrů pod zem. Nenařkl bych ho sice z korupce, ale spíš z absolutní neschopnosti vést utkání. To se prostě nedalo. Závěr to potvrdil úplně. Těmto lidem mohu pouze vzkázat, aby už nikdy nechodili na hřiště, protože kazí sportovní zážitek jak hráčům, tak divákům…prostě všem,“ soptil domácí lodivod.

„Je to ostuda, jsem z toho otrávený. I ten gól, který jsme dostali byl po jeho chybě. Během pěti minut totiž rozhodčí dvakrát situaci ve prospěch Bzence,“ pokračoval ve velmi nevybíravé kritice.

„Na druhou stranu musím být kritický i směrem k našemu týmu. I když držíme tu dlouhou šňůru bez prohry, tak dnes to byl již druhý zápas po sobě, kdy jsme nedali gól ze hry. Buď nás tedy vysvobodí standardky, anebo ten gól prostě nedáme,“ zakončil svůj emotivní projev Rostislav Sobek.

Po remíze s Bzencem v poměru 1:1 tak domácí fotbalisté natáhli svou sérii bez prohry už na deset zápasů. V tabulce prozatím zůstávají pátí.

FK Nové Sady – TJ Slovan Bzenec 1:1 (1:0)

Branky: 24. Drábek – 55. Daníček. Rozhodčí: Pavlas – Marek, Grečmal. ŽK: Kofroň, Kirschbaum, Opatřil, Ždánský – Janík. Diváci: 392.

Nové Sady: Kofroň – Kirschbaum, Popelka, Fládr, Kucharčuk, Marčík, Rus, Hirsch, Opatřil, Ssobek, Drábek (63. Ždánský). Trenér: Rostislav Sobek.

Bzenec: Zeman – Savchuk, Čech, Houdek, Komínek, Janík (90+2 Novák), Pelikán, Kasala (46. Daníček), Mlýnek, Linek, Janás. Trenér: Jiří Dekař.