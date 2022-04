FOTO: Kofroň chytil ve Slavičíně penaltu a Nové Sady jsou na jaře stoprocentní

Nové Sady vstoupily do jarní části Divize E více než dobře. Po skalpu jednoho z adeptů na postup do MSFL z Přerova si nyní poradily i s nepříjemným soupeřem ze Slavičína v poměru 3:0. Dvěma góly se na tomto výsledku podepsal Aleš Rus a chycenou penaltou brankář Zdeněk Kofroň. „Nyní v klubu panuje opravdová spokojenost. V přípravném období jsme byli stoprocentní a nyní máme stoprocentní i vstup do jara,“ říkal spokojeně novosadský kouč Rostislav Sobek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Nových Sadů (ve žlutém) přivezli ze Slavičína tři body za výhru 3:0. | Foto: pro Deník/Zdeněk Rumplík

Kanonýr Deníku Hattrick po deseti letech. Jeden gól byl haluz, říká po kanonádě jívovský Musil Osmadvacetiletý záložník Jívové Petr Musil neplatí za žádného top kanonýra. O víkendu však… Přečíst článek > „Věděli jsme, že jedeme ke kvalitnímu soupeři, který ale v tabulce neobývá zrovna lichotivou pozici. Také jsme se připravovali na to, že budeme hrát na umělce a na spíše menším hřišti,“ říkal po zápase novosadský trenér Rostislav Sobek. Nové Sady rozehrály zápas skvěle. Ve 20. minutě otevřel skóre Aleš Rus a za pouhých šestnáct minut ten samý hráč vedení svého týmu zdvojnásobil. Po první pětačtyřicetiminutovce tak byl stav tohoto střetnutí 0:2. „Myslím si, že jsme do zápasu vstoupili lépe a první půlhodinu byli jasně lepší, což jsme potvrdili i dvěma vstřelenými brankami. Ke konci poločasu jsme pak ale trochu klid z kopaček ztratili a soupeř hru vyrovnal, což se pak projevilo i na začátku půle druhé,“ hodnotil Sobek. Vzedmutí domácích sil pak vyústilo až k odpískané penaltě. „Při pokutovém kopu nás naštěstí podržel brankář Kofroň, který byl našim nejlepším hráčem v zápase,“ okomentoval trenér Nových Sadů možná zlomový moment. Navrátil po návratu: Těšil jsem se, ale selhali jsme. Je to osobní zklamání A utkání pokračovalo přesně dle starého známého nepsaného pravidla Nedáš – dostaneš. V 78. minutě totiž přidal třetí gól do slavičínské branky střídající Martin Krátký. „Po prostřídání se nám pak povedlo využít brejkovou situaci a zvýšit na 3:0, na což už Slavičín nedokázal zareagovat. Jsem rád, že se do výsledku promítla vítězná mentalita, která nás provází v posledních měsících,“ liboval si Sobek. Nové Sady tak na začátku jara válí. Po porážce silného Přerova dokázaly porazit i nepříjemný Slavičín. V příštím zápase je ale čeká další silný soupeř – celek Vsetína. „Nyní v klubu panuje opravdová spokojenost. V přípravném období jsme byli stoprocentní a nyní máme stoprocentní i vstup do jara. Navíc se dá říci, že jádro našeho týmu je v tuto chvíli kompletní,“ říkal kouč aktuálně čtvrtého týmu Divize E. Těšíme se tedy na dalšího kvalitního soupeře, kterým Vsetín bezesporu je a neočekáváme nic jiného, než bodový zisk. Doufám také, že se nebudeme přizpůsobovat hře soupeře, ale naopak tu naši posuneme ještě o úroveň výš a uspokojíme tím i diváky. Doma jsme navíc velice silní, takže by to mohlo klapnout,“ uzavřel Rostislav Sobek. FC TVD Slavičín – FK Nové Sady 0:3 (0:2) Branky: 20. a 36. Rus, 78. Krátký. Rozhodčí: Svoboda – Slováček, Poláček. ŽK: Kocián, Goňa, Kalus – Fládr, Rus. Diváci: 71. Slavičín: Vypušťák – Škubník, Salajka (46. Prylopa), Kocián, Švach (87. Staněk), Goňa, Školník, Vincour, Kalus (69. Kalus), Žůrek (46. Vašulka), Jakubowicz (87. Fojtů). Trenér: Petr Slončík. Nové Sady: Kofroň – Kirschbaum (89. Dokoupil), Popelka, Fládr, Kucharčuk, Marčík (84. Fojtík), Rus (89. Nguyen), Hirsch, Opatřil, Žďánský (84. Košůtek), Drábek (73. Krátký). Trenér: Rostislav Sobek).