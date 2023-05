Tak to bylo opravdu něco. Zápas 24. kola divize E mezi Všechovicemi a Novými Sady se po poločase, který skončil 2:1 pro domácí, změnil doslova v přestřelku. Těsné vedení se přelévalo ze strany na stranu a nakonec svítil po 90 minutách na ukazateli skóre výsledek 5:6. Dvěma góly se na domácí straně blýskl Patrik Hoffman a na té hostující Pavel Kucharčuk.

Všechovice - Nové Sady (28.5.2023) | Foto: Pavel Hrdlička

„Nechali jsme na střídačce jednu z hlavních opor, brankáře Kofroně a dali jsme šanci Radku Holému. Chceme, aby rostl a nabíral zkušenosti. Tento zápas jsme vybrali, protože jsme věděli, že to nebude úplně jednoduché a něco mu to dá," řekl na úvod svého hodnocení novosadský kouč Rostislav Sobek.

„Zápas se mu sice úplně nepovedl a udělal dvě hrubé chyby, bylo tam ale hodně pozitiv. Jednak, že i po nich za ním celý tým stál a za druhé, že on sám po těch chybách chytal dál a relativně dobře. I soupeřův brankář pak při posledním gólu udělal velkou chybu," dodal.

Všechno načal už v jedenácté minutě domácí Radek Skácel svým vlastním gólem, na což o dvanáct minut později odpověděl vyrovnáním Jan Nehyba. Osm minut před pauzou pak poslal Všechovice do vedení Martin Lasovský. Za stavu 2:1 pro domácí se tak odcházelo do kabin.

„Pro diváky to byl atraktivní zápas. Bohužel ale vyhrál, podle mě, šťastnější tým. My jsme si šance vypracovali, dostávali jsme se i do dalších a za první poločas jsme soupeře do ničeho nepustili," dal se do hodnocení i všechovický lodivod Lubomír Kubica.

A už pět minut po změně stran to přišlo. Nejdříve na 2:2 srovnal Pavel Kucharčuk, ani ne minutu na to však domácím borcům vrátil vedení Patrik Hoffmann. Za dalších deset minut už ale bylo skóre znovu vyrovnané po trefě Zdeňka Fládra. Radost z vyrovnání však hostům vydržela pouhé čtyři minuty, když svou druhou trefu v utkání přidal Hoffmann.

Za jedenáct minut už ale bylo zase všechno jinak. V rozmezí 71. a 75. minuty obrátili skóre ve prospěch černo-žlutých Filip Přikryl s Denisem Farisem Kubuškem. A ani to nebylo všechno. Za dalších pět minut totiž z penalty vyrovnal na 5:5 čerstvě vystřídaný Denis Holub. A kdo by si myslel, že oba celky už všechen prach vystřílely a rozdělí si tak zaslouženě po bodu, byl by na omylu. V 83. minutě totiž vstřelil ještě jednu, nyní už vítěznou branku, znovu Kucharčuk a stanovil tak konečné skóre.

„Hned v první minutě druhé půle jsme mohli jít sami na brankáře, ale hráč si to ukopl a pak jsme soupeři darovali moc laciné góly. I jehich brankář sice udělal dvě chyby, ale my jsme dostali čtyři naprosto triviální," posteskl si Kubica.

„Do ofenzivy se nám sice daří, ale do defenzivy bohužel vůbec. Hlavně kvůli chybám jednotlivců. V posledních dvou zápasech chceme jít za vítězstvím, i když to bude těžké" doplnil ještě.

Novosadští se po této divoké výhře a zároveň i prohře béčka brněnské Zbrojovky vyhouply právě před tento celek na průběžné čtvrté místo. Se 43 body mají na Jihomoravany náskok dvou bodů a třetí Šternberk již dostihnout nemohou. Všechovice pak zůstávají s 22 body dvanácté, zmizel však jejich tříbodový náskok na přerovskou Viktorku.

„Dost jsme se v poslední době zaměřili na útok a vypadá to, že se nám jeden nedostatek podařilo odstranit. Soupeř nám zase dával poměrně zabrat po každé naší ztrátě, kdy se nám okamžitě dostal za záda a dokázal z toho dost vytěžit. Jeho ofenzivní hra je skutečně hodně dobrá," pokračoval i šéf novosadské lavičky a na závěr své řeči ještě dodal: „Možná pro nás byl zápas v Šumperku takovou zdravou fackou, díky které se nám pak dvakrát za sebou podařilo otočit zápas."

TJ Tatran Všechovice - FK Nové Sady 5:6 (2:1)

Branky: 23. Nehyba, 37. M. Lasovský, 50. a 64. Hoffmann, 80. Holub (pen.) - 11. Skácel (vl.), 50. a 83. Kucharčuk, 60. Fládr, 71. Přikryl, 75. Kubušek.

Rozhodčí: Petrásek - Čampišová, Bašný. ŽK: M. Lasovský, L. Lasovský, Bezděk - Holý, Přikryl, Popelka, Kucharčuk, Rus, Sobek. Diváci: 165.

Všechovice: Machalický - Richter, M. Lasovský (88. Helešic), Skácel, Adamčík, L. Lasovský, Nehyba(69. Rolinc), Hoffmann, Bezděk, Kuchař, Orava (79. Holub). Trenér: Lubomír Kubica.

Nové Sady: Holý - Přikryl, Popelka, Krátký (61. Dvorský), Fládr, Kucharčuk, Marčík, Rus (90. Drábek), Opatřil (46. Němeček), Sobek (81. Nguyen), Ždánský (61. Kubušek). Trenér: Rostislav Sobek.