„Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. Strání totiž na to, že je předposlední, hraje velmi dobře. A cením si toho o to víc, že jsme prohrávali a museli skóre otáčet. Myslím si, že už teď díky tomu máme takový větší klid," říkal holický trenér Oldřich Machala.

Skóre zápasu otevřel už v deváté minutě hostující Gago. Domácí borce však tento nepříznivý vývoj nezaskočil a už za čtvrthodiny vyrovnal po zaváhání obrany Vojtěch Novotný. A to nebylo v první půli vše. Sedm minut před přestávkou se totiž po centru z levé strany prosadil David Kašpárek a poslal svůj celek do vedení.

Devět minut po změně stran se ale podařilo vyrovnat Horňákovi a od tohoto momentu zápas inklinoval k rovnoměrnému rozdělení bodů. Domácí ale dokázali celý zápas zvrátit v úplném závěru. V 88. minutě poslal Hanáky do vedení svým druhým gólem v zápase Vojtěch Novotný a ve druhé minutě nastavení holickou výhru orazítkoval Matěj Stoppen.

HFK tak vyhrál potřetí z posledních pěti pokusů a je pouhé dva body od sedmého Šumperku. Vypadá to tedy, že změny, které při svém nástupu sliboval trenér Machala, se pomalu začínají projevovat.

„Myslím si, že už to pomalu začíná fungovat. Dokážeme totiž dávat v zápasech více gólů. Mrzí mě sice, že jsme pár laciných sami dostali, to je ale tím, že je mužstvo dost mladé. Dáváme příležitost mnoha hráčům z devatenáctky a chceme jim ji dávat čím dál tím více," vysvětluje. „Samozřejmě mi je ale jasné, že to může být stále mnohem lepší," doplnil.

„Nyní máme na programu první Hranice, které budeme chtít co nejvíce potrápit," uzavřel poměrně sebevědomě Oldřich Machala.

1. HFK Olomouc - FC Strání 4:2 (2:1)

Branky: 24. a 88. Novotný, 38. Kašpárek, 92. Stoppen - 9. Gago, 54. Horňák. Rozhodčí: Paulík, Julínek, Macrineanu. ŽK: Kašpárek - Matúš. Diváci: 58.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek, Červenka (84. Zifčák), Novotný, Krejčí, Judas, Kašpárek, Pavelka, Kotůlek (71. Zeman), Nováček, Stoklasa (77. Stoppen). Trenér: Oldřich Machala.

Strání: Pjajko - Silnica (36. Matúš), Horňák, Čaňo (46. Spáčil), Palík (88. Bobčík), Řihák, Leskovjan, Sedláček, Holík, Bartošek (86. Hnilo), Gago. Trenér: Juraj Bútora.