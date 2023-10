Fotbalisté olomouckého HFK hostili v rámci dvanáctého kola divize E na své půdě hráče Bzence a jejich cílem nemohlo být nic jiného, než konečně protrhnou smolnou sérii a zvítězit. Od toho byli ale velice daleko. Za svým soupeřem zaostávali snad ve všech herních činnostech a nakonec prohráli poměrem 0:4.

Po zápase mezi kluby HFK Olomouc a Slovanem Bzenec (0:4) | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to nepovedený zápas jak výkonem, tak i výsledkem. Bzenec byl už od začátku lepší na míči a vytvořil si více šancí. Nám se nedařilo prakticky nic. Jak dopředu, tak dozadu. Soupeř tedy zaslouženě vyhrál," zhodnotil průběh zápasu viditelně zklamaný holický trenér Petr Večeř.

Skóre se v tomto zápase poprvé pohnulo po necelých 25 minutách, když se přesně trefil Petr Kasala. Do šaten se tak šlo za stavu 0:1. Kdo čekal po změně stran ze strany holického týmu nějakou nápravu, musel být velice zklamán. Hosté totiž získali takovou územní převahu, že s tím mladý domácí manšaft už nemohl vůbec nic dělat.

A tak přišla branková smršť. V 55. minutě přidal svou druhou branku Kasala, za dalších pět minut zvýšil na 3:0 pro Slovan Martin Vaďura a stejný hráč uzavřel skóre na konečné podobě 0:4 v minutě 76. V posledních minutách se Hanáci pokoušeli alespoň o čestný úspěch, ani ten jim však nebyl souzen.

Tým HFK tak z posledních pěti zápasů posbíral jen jediný bod, přičemž se navíc radoval z dosaženého gólu jen jednou. A i s tou radostí to není úplně jisté. Jednalo se totiž o trefu v zápase na hřišti Strání, kde Holičtí prohráli 1:5.

V tabulce se tak Večeřovi svěřenci s šestnácti body propadli už na sedmé místo a skvělý úvod soutěže je zapomenut. „Je jasné, že se nedaří. Nemůžeme ale věšet hlavy a něco vzdávat. Pořád máme nahraných šestnáct bodů. V posledních třech podzimních kolech se budeme muset vzchopit a uhrát jich co nejvíce," pokračoval kouč.

V oněch třech posledních podzimních kolech čeká Holici cesta do Přerova, domácí souboj s Rýmařovem a také městské derby na hřišti Nových Sadů, které ji už po špatném úvodu přeskočily. „My se teď budeme muset podívat na video a pořádně si to rozebrat. Čeká nás Přerov, který disponuje mladým, běhavým mužstvem. Musíme se na něj tedy připravit co nejlépe," uzavřel Petr Večeř.

1. HFK Olomouc - TJ Slovan Bzenec 0:4 (0:1)

Branky: 24. a 55. Kasala, 60. a 76. Vaďura.

Rozhodčí: Šafrán - Schneider, Proske. ŽK: Kadlec, Svrčina - Berger. Diváci: 88.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Kadlec (75. Černík), Vejvoda, Novotný (83. Zdráhal), Svrčina, Pavelka, Skočovský, Stoppen, Pícha (68. Lang), Zeman (83. Breznický). Trenér: Petr Večeř.

Bzenec: Frydrych - Berger, Žák, Káňa, Vaďura, Pelikán (78. Kuchař), Kasala (84. Novák), Mlýnek, Janás, Zůbek (71. Komínek), Crhan. Trenér: Vladimír Beker.