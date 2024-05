V rámci 26. kola fotbalové divize E došlo i na okresní derby mezi o záchranu bojujícím HFK Olomouc a Šternberkem, který už může být poměrně v klidu a pomýšlet spíše po vyšších příčkách. V utkání samotném pak sice měli herně jasně navrch hosté, kteří však nedali více než jeden a gól a Holickým zase parádně vyšly dvě šance ve druhém poločase. Díky tomu tak tedy Holice získala důležité tři body a stále může snít o tom, že si divizi zahraje i v příštím ročníku.

Oslava fotbalistů HFK s jejich malými fanoušky po důležité výhře nad Šternberkem | Video: Deník/David Kubatík

„Jsou to strašně důležité tři body. A tím, že jsme předehrávali, jsme tak mohli vytvořit tlak na týmy, které budou hrát o víkendu. Pořád ale není nic hotovo. Minimálně ještě další tři budou potřeba," říkal po zápase holický kouč Petr Večeř, na kterém bylo vidět, že mu spadl obrovský kámen ze srdce.

Úvodních zhruba dvacet minut se odehrávalo ve velmi opatrném tempu z obou stran. A to natolik opatrném, že první větší ohrožení branky přišlo až po uplynutí této doby a měl ho na svědomí Šternberk. Tlak Lošťákových svěřenců se pak ale začal stupňovat a ve 35. minutě přišla zasloužená odměna v podobě gólu Patrika Hustého. Za výsledku 0:1 se pak šlo i do šaten.

Už osm minut po změně stran ale bylo srovnáno poté, co se na hranici šestnáctky do míče parádním způsobem opřel Paris Purzitidis a nedal Kopřivovi v bráně žádnou šanci. Následovalo znovu několik zajímavých šternberských akcí, které však gólem neskončily a v 87. minutě se z rohu na druhé straně prosadil David Pavelka. A protože hosté ještě v poslední minutě trefili břevno, získali Holičtí do tabulky velice důležité tři body.

Díky nim jsou nyní na 27 a dále živí svou naději na záchranu čtvrté nejvyšší soutěže. „Je potřeba říct, že do dnešního zápasu jsme měli mít tak 35 bodů a dneska jsme od Šternberka měli dostat trojku. To říkám na rovinu. Soupeř byl lepší a měl více šancí. Na druhou stranu ale, na hřišti jsme se vydali úplně stejně skvěle jako vždycky a to štěstí nám to trochu za ty minulé zápasy vrátilo," pokračoval Petr Večeř a na závěr dodal, že v příštím kole určitě na půdu velmi silného Bzence nepojedou jeho hráči prohrát.

Mnohem hůře se pak zápas hodnotil šternberskému lodivodovi Ivo Lošťákovi, jehož tým prohrál podruhé za sebou a zasekl se tak na sedmém místě a 38 bodech. „Prostě jsme nedali dobrých šest vyložených šancí a byli jsme za to potrestáni. Soupeř oproti tomu neměl v podstatě žádnou a hrozil ze standardních situací. A my, i když jsme si o přestávce, kdy jsme vedli, řekli, že budeme hrát aktivně, tak jsme začali špatně a neuhlídali jsme po zbytečné ztrátě na půlce rychlý brejk do rozhozené obrany. To zahrála Holice skvěle, i potom jsme však měli na výhru. Nakonec ale rozhodl neuhlídaný roh," řekl jenom.

1. HFK Olomouc - FK Šternberk 2:1 (0:1)

Branky: 53. Purzitidis, 87. Pavelka - 35. Hustý.

Rozhodčí: Janeček - Malý, Písečný. ŽK: Zeman (HFK). Diváci: 110.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Vejvoda, Tylich (78. Kachlík), Novotný, Pavelka, Pícha (85. Zdráhal), Skočovský, Machala (90. Dvořák), Stoklasa (78. Kadlec), Zeman. Trenér: Petr Večeř.

Šternberk: Kopřiva - Knebl (65. Sitta), Drmola, Zifčák (90. Dittrich), Vítek, Hustý, Sedláček (90. Odstrčil), Kuba, Zvědělík, Smrček, Komárek. Trenér: Ivo Lošťák.