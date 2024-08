David Kubatík dnes 11:12

/AKTUALIZUJEME/ Do třetice všeho dobrého už to vyšlo! Fotbalisté Holice nastoupili ke třetímu kolu 4. ligy E (dříve divize E) na domácím hřišti proti Skašticím a ač to zpočátku na žádné gólové hody nevypadalo, nakonec jim pomohla trefa do šatny a ve druhém poločase přidali do sítě svého soupeře ještě další dvě. I díky dvěma brankám Jaroslava Tylicha a nule gólmana Šarmana tak ze hřiště odcházeli se třemi body za výhru 3:0.