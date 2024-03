Zajímavý fotbalový souboj nabídl zápas osmnáctého kola divize E mezi HFK Olomouc a Kostelcem na Hané. Ačkoliv domácí byli po celou dobu lepší a v podstatě stále u branky svého soupeře, potopila je jejich stará známá bolest, kterou je koncovka. Oproti tomu se jednou podařilo prosadit hostům, a ti si tak z Olomouce odvezli všechny tři body za vítězství 1:0.

Neproměněná holická penalta při zápase s Kostelcem na Hané | Video: Deník/David Kubatík

První poločas herně patřil jednoznačně domácím borcům, kteří se však i přes nesčetnou řadu šancí nedokázali prosadit. Nastřelili břevno, několikrát se neprosadili při samostatném úniku na brankáře Bártu a vrcholem pak byla neproměněná penalta Vojtěchem Novotným, kterou bývalý gólman druholigového Prostějova ukázkově vyčapal.

Gól ale v této pětačtyřicetiminutovce přišel. A postarali se o něj hosté. Po rohovém kopu dolétl míč až na zadní tyč, kde se šťastně odrazil od Tomáše Konečného a zapadl do sítě. Za stavu 0:1 se pak šlo i do šaten.

„Do zápasu jsme šli s tím, že jsme teď získali šest bodů a i tady jsme chtěli minimálně jeden. Po průběhu prvního poločasu můžu ale říct, že domácí zahodili všechno, co zahodit mohli a svým způsobem asi urazili fotbalového boha. Michal Bárta dnes byl opravdu hlavní postavou utkání a myslím si, že lepšího hráče na hřišti opravdu najít nešlo," usmíval se po zápase kostelecký kouč Lubomír Keluc.

Druhá půle už byla na šance mnohem chudší, a to zejména díky pozorné obraně hostů a také Bárty, který dokázal rozvíjející se holické šance likvidovat už v zárodku buďto včasným odkopem, anebo zlikvidováním nadějných centrů.

„Od druhé půle jsme to přeskládali, protože jsme věděli, že domácí mají kvalitní běhavý tým a že z další šance už by mohli skórovat. Hráli jsme tedy na brejky, vytvořili jsme si ale jen jeden, který jsme zakončili velice špatně. I tak jsme ale Holici do žádné vyložené šance nepustili," pokračoval Keluc.

„Za bojovný a odpracovaný výkon si domácí prohrát nezasloužili, naopak my si za stejné nasazení a také schopnost proměnit v gól naši, v podstatě, jedinou šanci, zaslouženě odvážíme tři body. Jsem rád, že jsme HFK vrátili domácí prohru z podzimu," dodal ještě.

Hosté z Prostějovska si tak na jaře drží vynikající bilanci tří zápasů a tří výher a v tabulce se vyšvihli už na deváté místo, pouze o skóre za osmé Nové Sady. „Před jarem jsme se chtěli zachránit, posílili jsme a zatím to vychází. V přípravě jsme úmyslně hráli s manšafty ze špičky krajského přeboru, abychom věděli, zda je dokážeme přehrát. Doufám, že na té vítězné vlně ještě chvíli vydržíme, dostaneme se do klidných vod, budou moci nastupovat všichni hráči a připravíme se tím pádem dobře na příští rok," uzavřel Lubomír Keluc.

Mnohem negativněji viděl zápas domácí kouč Petr Večeř, jehož svěřenci si v jarní odvetné části zatím připsali pouhý jeden bod za remízu 1:1 se Vsetínem a dvě těsné prohry ve Slavičíně a doma s Kostelcem. Celkově pak už nevyhráli v jedenáctém utkání v řadě. Kvůli tomu se i nadále nezastavuje jejich pád tabulkou. Aktuálně jsou černo-bílí s devatenácti body dvanáctí ze šestnácti a třeba čtrnáctý Baťov na ně ztrácí jen tři body.

„Je to úplně jednoduché. Po první půli jsme měli vést 3:0, místo toho jsme inkasovali ze standardky. Kromě toho Kostelec vlastně nic neměl. V druhém poločase pak hosté hráli to, v čem byli vždy dobří. Zalezli na svou půlku a nakopávali dopředu. Vyhráli zaslouženě a já jim gratuluji. My vyhrát nemůžeme, dokud nezačneme proměňovat šance," krčil jen bezradně rameny.

V příštím kole čeká Holici cesta na hřiště jejího tabulkového souseda ze Skaštic, naopak Kostelečtí se vydají na půdu desátých Všechovic, které na ně ztrácejí už pět bodů.

1. HFK Olomouc - FC Kostelec na Hané 0:1 (0:1)

Branka: 20. Konečný.

Rozhodčí: Votava - Mrázek, Vychodil. ŽK: Purzitidis, Svrčina, Kachlík, Zeman - Konečný, Procházka, Preisler. Diváci: 120.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Kadlec, Vejvoda, Tylich (85. Kachlík), Novotný, Svrčina, Pavelka, Skočovský (62. Dvořák), Machala (74. Zeman), Stoklasa (62. Pícha). Trenér: Petr Večeř.

Kostelec na Hané: Bárta - Konečný (72. Los), Popelka, Zbožínek, Procházka, Škrabal, Závodný, Skalník (84. Lužný), Brhel (46. Fajstl), Preisler (84. Grulich), Holub (46. Hruban). Trenér: Lubomír Keluc.