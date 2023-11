Je tady další prohra. A znovu bez vstřeleného gólu. Fotbalisté Holice hostili v rámci čtrnáctého kola divize E na svém stadionu rýmařovskou Jiskru, která měla přesně o tři body méně než oni. A i přesto, že si v tomto zápase vytvořili několik zajímavých šancí, nastřelili dvě tyčky a navíc ještě hráli posledních dvacet minut v přesilovce, podlehli nakonec svému soupeři 0:2 a klesli o skóre za něj.

Závěr zápasu a podání rukou po zápase HFK Olomouc - Rýmařov | Video: Deník/David Kubatík

Jako první v utkání zahrozili domácí. V páté minutě po centru hlavičkoval Pavelka, ale Pitron míč reflexně vytáhl mimo tři tyče. Na druhé straně z levé strany centroval Furik a o hlavičku se pokusil i Faltýnek, který míč ve vzduchu těsně minul.

Nebezpečný byl ve 25. minutě průnik hostujícího Čikla, který s míčem prošel až do vápna. Místo střely však zvolil přihrávku, kterou však holická obrana výborně vystihla.

A ve 34. minutě se přítomní diváci dočkali prvního gólu. Nedá se ale říci, že by s ním mohli být jakkoli spokojeni. Sám před Šarmanem se ocitl hostující Jeřábek a nemýlil se – 0:1. Hostům pak narostla křídla a vytvořili si i další zajímavé šance. Další branka už ale v úvodní pětačtyřicetiminutovce nepadla.

„Začátek byl z naší strany dobrý. Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně a to se nám podařilo. Bohužel jsme je ale neproměnili a hra se postupně začala vyrovnávat a rozhodla první větší šance Rýmařova, kterou proměnil. Do konce první půle jsme se z toho už nevzpamatovali," mrzelo holického kouče Petra Večeře.

Byť posledních dvacet minut odehráli černo-bílí v početní převaze po vyloučení Kocúra, vyrovnávací branku se jim vstřelit nepodařilo. A to i přesto, že nastřelili hned dvakrát brankovou konstrukci. Poprvé do tyče zamířil Stoppen po přímáku nařízeném po červené kartě, druhá vypramenila v 85. minutě po skrumáži v rýmařovském vápně.

Juliš dal gól po měsíci: Psychika byla lepší, konečně jsem mohl naplno zabrat

Ještě předtím navíc sami podruhé inkasovali. V 61. minutě propadl míč po centru z přímého kopu ke Kneifelovi, který nekompromisně zavěsil.

Holičtí tak už popáté v řadě nevstřelili ani gól a v tabulce zůstávají na svých sedmnácti bodech. Zároveň se propadli na desáté místo, když je bodově vyrovnal a o skóre přeskočil právě Rýmařov.

„I druhou půli jsme začali aktivně, definitivně nás ale potopil potopil ten druhý gól ze standardky. Pak už to bylo jen o dobývání soupeřovy brány, které však, i kvůli dvěma tyčkám, úspěšné nebylo," pokračoval holický lodivod.

Poslední podzimní kolo čeká tým HFK už tuto sobotu, když v rámci olomouckého derby pojede na hřiště Nových Sadů. „Bude to těžký zápas, nejspíš už i na těžkém terénu. Rozhodující tak bude hlavně bojovnost a efektivita v zakončení. Více na míči budou nejspíš Nové Sady, které mají kvalitní manšaft. My se jim to budeme snažit co nejvíce znepříjemnit a získat tam nějaký ten bod," uzavřel Petr Večeř.

1.HFK Olomouc – SK Jiskra Rýmařov 0:2 (0:1)

Branky: 34. Jeřábek, 61. Kneifel.

Rozhodčí: Broskevič – Malý, Pospíšil. ŽK: Pícha, Novotný – Palys, J. Furik, K. Kocúr, Pitron. ČK: 70. K. Kocúr. Diváci: 81.

HFK Olomouc: Šarman – Kadlec, Vejvoda, Pavelka, Skočovský – Lang (74. Zdráhal), Purzitidis, Svrčina, Novotný – Pícha, Stoppen. Trenér: Petr Večeř.

Rýmařov: Pitron – Dostál, K. Kocúr, Kneifel, Palys – Faltýnek (84. Navrátil), M. Furik, J. Furik, Hleba (88. J. Kocúr) – Čikl (46. Němec, 74. D. Furik), Jeřábek. Trenér: Milan Furik.