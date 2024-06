Tak je to oficiální. Přerovská Viktorka po více než nevyvedené sezoně padá do krajského přeboru. Rozhodl o tom zápas 28. kola divize E v olomoucké Holici, kde i přes poločasové vedení nakonec padla 1:2. Oproti tomu domácí si už mohou skoro vydechnout, protože o start v příštím ročníku divize by je mohla připravit už jen shoda naprosto nadpozemských náhod.

Divize E: HFK Olomouc - Přerov (1.6. 2024) | Foto: Deník/David Kubatík

„Před zápasem jsem říkal, že to bude probíhat podle dvou různých variant. Buďto Přerov přijede už odevzdaný, anebo bude hrát bez zábran. A minimálně v první půli platila tu druhá. My jsme se navíc na hřišti i trošku hledali," započal své pozápasové hodnocení kouč Holice Petr Večeř.

V prvním poločase byli tedy hosté bojující o holé přežití herně lepší a do šatny si odnesli zaslouženou odměnu v podobě vedení 1:0. O to se ve 40. minutě postaral Martin Repček. To ale nakonec Viktoriánům příliš dlouho nevydrželo a remízový stav pak byl ještě mnohem kratší. V rozmezí 51. a 53. minuty se totiž dokázal dvakrát prosadit teprve osmnáctiletý Kryštof Pícha. Najednou tak byli v laufu domácí, kteří své těsné vedení udrželi až do závěrečného hvizdu sudího Malého.

„Paradoxně nám ten inkasovaný gól těsně před přestávkou asi pomohl. V šatně jsme si řekli, že takhle to dál nepůjde a dál jsme vedli konstruktivní debatu o tom, co zlepšit. A nakonec jsme zvolili tu nejlepší variantu, změnili jsme rozestavení a právě z té pozice, kam se posunul Pícha, padly ty dva góly," pokračoval Večeř.

A ten si společně se svými svěřenci může už poměrně dost vydechnout. Olomoucký HFK má totiž už 30 bodů a byť ještě vlivem výsledků může skončit na předposledním místě, celkově ze tří divizních soutěží ale spadne jen pět týmů.

Kromě tří posledních se bude ještě jednat o dva nejhorší celky z předposledních míst. A to jsou v současnosti ve skupině D Pelhřimov s 24 body a ve skupině F Jeseník s 21. A ač oba mají ještě o zápas méně, možnost nějakého většího bodového sběru je více než malá.

„Už můžeme být v mnohem větším klidu. Matematicky sice ještě hotovo není, ale je to fakt blízko. Byl to dnes od nás prostě velký krok. Stejně jako minule doma proti Šternberku. Do Rýmařova ale jednoznačně pojedeme s tím, abychom tam něco uhráli. Rozhodně nepřipadá v úvahu, abychom k dalším zápasům přistoupili nějak laxně," uzavřel svou řeč Petr Večeř.

Mnohem hůře se pak po zápase mluvilo přerovskému lodivodovi Davidu Chudovi, jehož celek stále zůstává poslední s pouhými dvaceti body a po tomto zápase už má tedy jistotu, že i v případě stoprocentního bodového zisku z posledních dvou zápasů se už nahoru neposune a po šesti sezonách ve čtvrté nejvyšší soutěži a teprve podruhé ve své existenci se přesune do krajského přeboru

„Z naší strany byl velice dobrý první poločas, kdy jsme soupeře do ničeho nepustili a měli jsme více ze hry. Zaslouženě jsme se i dostali do vedení 1:0 a měli jsme hru pod kontrolou. Po poločase ale na trávník vyběhl náš tým jako vyměněný. Nevím, čeho se bojíme. V podstatě už nemáme o co hrát, i tak se ale takovým způsobem bojíme o výsledek, že nás to vypne a darujeme soupeři dva góly. Pak už to z naší strany byla křeč. Měli jsme ještě na hlavě vyrovnání, ale bohužel," krčil rameny.

„Nálada je teď naprosto strašná a přesně odpovídající tomu, co předvádíme na hřišti. Zkrátka teď má fotbalový Přerov nad čím přemýšlet. Tohle prostě není dobré," dodal ještě na úplný závěr.

Už jistě sestupující Viktorka se teď v posledních dvou kolech vydá na hřiště druhého olomouckého celku z Nových Sadů a pak ještě na své půdě přivítá aktuálně šestý Slavičín. Holičtí zase vyrazí na půdu Rýmařova, který v případě vítězství budou moci přeskočit a v posledním kole si doma užijí městské divizní derby s Novými Sady.

1. HFK Olomouc - 1. FC Viktorie Přerov 2:1 (0:1)

Branky: 51. a 53. Pícha - 40. Repček.

Rozhodčí: Malý - Krupa, Vymazal. ŽK: Pavelka, Zeman - Javora, Řezník. Diváci: 125.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Kadlec, Vejvoda, Tylich, Novotný (84. Kachlík), Pavelka, Pícha, Machala (90+2. Nemeth), Stoklasa (79. Skočovský), Zeman. Trenér: Petr Večeř.

Přerov: Bělka - Vařecha, Javora, Řezník, Masný (69. Kocian), Repček, Caletka (87. Koutný), Janyška (69. Braun), Horák (87. Dospiva), Čtvrtníček (77. Váleček), Kuča. Trenér: David Chuda.