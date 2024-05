V rámci 24. kola divize E hostili hráči Holice, kteří nutně potřebovali body, na svém hřišti lídra tabulky ze Strání. A celý první poločas dokázali nepříjemné hře svého soupeře odolávat. Nakonec ale bohužel rozhodl vlastní gól, který si nešťastně dal nejzkušenější hráč v bílo-černém dresu Roman Vejvoda. Konečný výsledek pak zní 0:3 a Olomoučané tak budou mít do konce sezony ještě co dělat.

HFK Olomouc - FC Strání: 2. gól hostů | Video: David Kubatík/Deník

„Všichni víme, jak se se Strání hraje. Vždycky po zisku následuje dlouhý míč nahoru, kde se to odrazí buď do autu nebo na roh. Odtud to pak letí na bránu. Tohle hrají pořád dokola. To jsme věděli, ale dnes to bylo z jejich strany až extrémní. To jsem opravdu nečekal. V té jejich hře opravdu nebyla žádná mezihra. Mohou si to ale dovolit, protože na tento způsob hry mají dobře poskládaný tým," popisoval po zápase zklamaný holický trenér Petr Večeř.

Jeho svěřenci se přitom nemusí za nic stydět. Vytvořili si několik šancí i náznaků, doplatili však na to, co jim dělá největší problémy po celou letošní i minulou sezonu - na produktivitu v zakončení. Na přestávku se tak šlo za bezbrankového stavu.

Ten však po změně stran netrval už ani tři minuty. Po jednom z centrů si smolně míč do vlastní brány srazil zkušený Roman Vejvoda. Olomoučané byli tedy nuceni hru otevřít a v samotném závěru se tak dvakrát prosadil nejlepší střelec celé soutěže Luboš Miklovič.

VIDEO: Výborně! Kostelec si pod novým trenérem Šulcem poradil s Novými Sady

Holičtí tak prohráli podruhé v řadě a z posledních čtyř zápasů si připsali jen jediný bod za remízu s Holešovem. V tabulce už tak spadli na dvanáctou příčku s pouhým čtyřbodovým náskokem na poslední Přerov a jen dvoubodovým na předposlední Skaštice. Stále přeskočit je ještě mohou i čtrnácté Všechovice, které čeká dohrávka a dohromady pak mají dva zápasy k dobru.

„Jsme tam namočení stejně, jako nějakých dalších šest manšaftů. Holt to tak asi pojede až do posledního kola. Teď jedeme do Nového Jičína a doma budeme mít Šternberk, tyto zápasy budou dost klíčové. Musíme prostě zmobilizovat co nejvíce sil a urvat to. Spíše než o fotbalu to teď bude o bojovnosti a morálu," uzavřel Petr Večeř.

1. HFK Olomouc - FC Strání 0:3 (0:0)

Branky: 48. Vejvoda (vl.), 83. a 88. Miklovič.

Rozhodčí: Mrázek - Pospíšil, Dedek. ŽK: Vejvoda, Zeman - Řihák. Diváci: 131.

HFK Olomouc: Kročil - Purzitidis, Kachlík (70. Tylich), Kadlec, Vejvoda, Novotný, Svrčina, Pavelka, Skočovský (70. Zdráhal), Machala, Zeman (83. Stoklasa). Trenér: Petr Večeř.

Strání: Nemrava - Dekleva, Kičin, Švrček, Řihák, Jahoda, Spáčil (64. Holík), Hruboš, Nomilner (46. M. Michalec), J. Michalec (85. Macháčik), Miklovič (89. Čaňo). Trenér: Vladimír Beker.