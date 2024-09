Posilněni dvěma výhrami v řadě a také slušným výkonem z MOL Cupu proti druholigovému Vyškovu šli do zápasu pátého kola 4. ligy E (dříve divize E) hráči olomouckého HFK. Jejich soupeřem se stal ambiciózní Vsetín, který si nakonec z Olomouce odvezl i tři body. K tomu mu stačila jedna proměněná penalta zkraje druhého poločasu. Domácí borce pak znovu potrápila zranění.

„V první půli byl lepší Vsetín, v té druhé zase o něco málo my. Zápas však rozhodla hloupá penalta, což je škoda. Soupeř pak dokázal postavit blok před šestnáctkou a to pro nás už bylo dost těžké. Bylo to už o dlouhých míčích a štěstí, jestli se nějaký z nich ujme nebo ne," postesknul si po skončení zápasu holický kouč Petr Večeř.

Sudí Šustr pokutový kop odpískal dvě minuty po změně stran po faulu na Nigerijce Chukwudozie Malachy a ve vedocí branku jej proměnil Adam Bahounek. Od té doby se domácí borci snažili ze všech sil o vyrovnání, perfektně fungující vsetínská defenziva jim to ale nedovolila. Tři body tak putovaly autobusem na Valašsko.

První nepříjemnost v rámci tohoto utkání však Hanáky potkala už v poločase prvním, konkrétně pak ve 32. minutě. Z důvody zranění totiž ze hřiště museli odstoupit hned dva hráči. Tomáš Svrčina pro natažený sval a Patrik Stoklasa zase kvůli naraženému palci na noze.

„To byl další mínus tohoto zápasu. Máme ale štěstí, že máme široký kádr sedmnácti lidí. Teď už jsme na třinácti. Uvidíme ale, jestli ti kluci budou na příští zápas schopni nastoupit. Myslím si ale, že by při troše štěstí mohli," pokyvoval hlavou holický lodivod.

Olomoucký HFK tak po pěti odehraných zápasech zůstává na sedmi bodech a zatím i na pátém místě. Po zítřejších dohrávkách se bude moci propadnout nejhůře na příčku devátou. V příštím kole ho pak čeká silný Bzenec, který však v prvních dvou zápasech prohrál. Svěřenci známeho kouče Boba Páník však dokázali zabrat, připsat si v dalších dvou utkáních dvě vítězství a zítra dohrají páté kolo ve Slavičíně.

„Bzenec pokračuje ve výkonech z minulé sezony, pouze v těch dvou úvodních zápasech zkolaboval v závěrečných minutách. Doma je ale neskutečně silný a my víme, že nás čeká těžký zápas. Jedeme tam ale samozřejmě s tím, že si nějaký ten bod chceme odvézt," uzavřel Petr Večeř pln očekávání.

1. HFK Olomouc - FC Fastav Vsetín 0:1 (0:0)

Branka: 47. Bahounek (pen.).

Rozhodčí: Šustr - Vít, Bodeček. ŽK: Tylich, Zeman - Dulík, Skhirtladze, M. Mlýnek. Diváci: 65.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Vejvoda, Černík (75. Frantík), Tylich, Svrčina (32. Novotný), Pavelka, Pícha, Skopal (75, Machala), Stoklasa (32. Dvořák), Zeman (65. Tománek). Trenér: Petr Večeř.

Vsetín: Hamza - Pafka, T. Mlýnek, Dulík, Vítek, Skhirtladze, Venený, V. Mlýnek (72. Hnilo), M. Mlýnek (72. Mikuš), Bahounek (90+2. Tatulashvili), Malachy (82. Strachoň). Trenér: Lukáš Pazdera).