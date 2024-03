V rámci sedmnáctého kola divize E se spolu střetly dva celky z Olomouckého kraje. Šternberk a Kozlovice. A co zápas mezi nimi rozhodlo? Bezesporu produktivita. Zatímco domácí borci ze spousty svých příležitostí skórovat nedokázali, favorizování hosté z okraje Přerova jimi nepohrdli a i díky dvěma přesným zásahům dvacetiletého Jakuba Vyhlídala zvítězili jednoznačně vypadajícím výsledkem 3:0.

Po zápase mezi Šternberkem a Kozlovicemi (16.3.2024) | Video: Deník/David Kubatík

„Nachystaní jsme byli dobře a chtěli jsme odčinit první nepovedený zápas. Věděli jsme také, že přijde hodně lidí. Dostali jsme ale lekci z produktivity. Určitě jsme nebyli horším mužstvem, ale nedali jsme spoustu šancí. Je to škoda," lomil po zápase rukama domácí kouč Ivo Lošťák.

Vyrovnaný ráz utkání narušil jeden jediný hráč, kterým byl kozlovický mladík Jakub Vyhlídal. Ten totiž v 31. minutě hlavou otevřel skóre a ve 45. poslal mazácky míč na vzdálenější tyč a náskok svého celku tím zdvojnásobil. Do šaten se tak šlo za stavu 0:2. Třetí hřebíček do šternberské rakve si pak vlastně přibili samotní modro-žlutí, jelikož si v 68. minutě po rohu nešťastně srazil míč do vlastní sítě Jakub Smrček.

S vítězstvím v poměru 3:0 tak ze hřiště odešli Kozlovičtí, kteří se i nadále mohou věnovat nahánění lídra ze Strání. „Byl to těžký zápas. Šternberk si vypracoval dvě stoprocentní šance, při kterých nás podržel gólman Obzina. Potom jsme si vypracovali lehkou územní převahu, ale bylo to stále vyrovnané. Naštěstí jsme ale své šance dokázali proměnit. A to byl asi největší rozdíl mezi oběma soupeři. Výkon jenom potvrdil naši práci z přípravy. I když jsme byli včera poprvé na trávě a hráčům postupně těžkly nohy, stále tomu věřili," okomentoval průběh utkání i spokojený hostující lodivod David Kobylík.

Až začneme střílet góly…

Zatímco pro Kozlovice se jednalo o jarní premiéru, Šternberk odehrál už svůj druhý mač. A sluší se zmínit, že v tom úvodním taktéž prohrál, konkrétně 0:2 v Baťově. I tak ale šéf jejich lavičky zatím zůstává optimisticky naladěn a nepropadá žádné skepsi.

„Musíme se z toho dostat. První poločas prvního zápasu byl špatný, s druhým už jsem byl spokojen. Dneska to kluci také odmakali. Bohužel ale, někteří hráči byli mimo a zranil se nám i Patrik Hustý, což nám také nepřidalo. Ve výsledku tomu ale chyběly pouze góly. Až je začneme střílet, budeme i bodovat," pokračoval Ivo Lošťák.

Derby? Tabulka mluví jasně!

Aktuálně jsou tak Kozlovice s 38 body druhé s pětibodovým náskokem na třetí Vsetín a bodovou ztrátou na lídra ze Strání, kterého však ještě dnes čeká dohrávka s posledním Novým Jičínem. Stejný soupeř pak v příštím kole čeká Šternberk, který je nyní se 24 body sedmý a pro který se tak bude jednat o skvělou šanci na odraz k lepším zítřkům.

Viktorka zvládla záchranářský boj. Přišla pěkná návštěva

Kozlovice pak čeká derby s předposledním Přerovem. „Sice je to derby, ale myslím si, že tabulka mluví jasně. Samozřejmě nás také bude hnát touha vyhrát první utkání jara před domácím publikem. Do toho s tím půjdeme a jsem přesvědčen, že to zvládneme," uzavřel David Kobylík.

FK Šternberk - FK Kozlovice 0:3 (0:2)

Branky: 31. a 45. Vyhlídal, 68. Smrček (vl.).

Rozhodčí: Brázdil - Vejtasa, Nejezchleb. ŽK: Knebl, Drmola - Michl. Diváci: 315.

Šternberk: Kopřiva - Knebl (87. Blechta), Zifčák, Zvědělík, Vítek, Hustý (60. Sedlařík), Smrček, Sedláček (83. Dittrich), Odstrčil, Komárek. Trenér: Ivo Lošťák.

Kozlovice: Obzina - Smékal, Kostka, Řehák, Vítek, Skopal (89. Zdražil), Michl, Vyhlídal (86. Illík), Smolka (71. Vogl), Olšanský, Kozák. Trenér: David Kobylík.