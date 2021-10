HFK prohrál čtyřikrát za sebou a vyklidili pozice na čele tabulky. Na Nových Sadech ale sehrál zajímavou partii. "Kluci měli velkou chuť, bylo znát, že chtějí sérii ukončit," řekl holický kouč Alexander Bokij.

Jeho tým v divokém prvním poločase, během nějž nakonec padlo šest branek, skóroval jako první. Už v 9. minutě otevřel skóre z trestného kopu Richard Nemergut. Domácí Nové Sady srovnaly po nastoupaném rohu, hlavičkoval Aleš Rus. Matador Josef Drábek po půlhodině hry neproměnil pokutový kop, zaskvěl se brankář Marek Machalický. Jenže na 2:1 dal stejně po chvíli Adam Marčík.

Emoce z protestů u rozhodčího proti penaltě přelili hráči HFK do hry a ještě do poločasu neskutečně skóre otočili. V 39. vyrovnal druhým gólem Nemergut. Velezkušený Miroslav Laštůvka pak další parádní ranou z trestného kopu poslal Holici do vedení a těsně před poločasem dokonal domácí zmar takřka dokonalým vlastencem-holeňákem do šibenice Krátký. Za pět minut z 2:1 na 2:4!

Domácí trenér Sobek o přestávce zvolil netradiční tah a vystřídal brankáře Kubicu za zkušenějšího Kofroně. "Ne, že by vyhořel, ale úplně čisté svědomí u některých gólů taky neměl. Především jsem ale chtěl něco změnit. Trochu jako v hokeji. Aby soupeř viděl v brance jiného gólmana," řekl kouč na adresu gólmana, který paradoxně na Nových Sadech hostuje z HFK.

Druhá půle nabídla především tvrdou bitvu plnou soubojů. Martin Krátký se s trochou štěstí s přispěním chyby Machalického trefil čtvrt hodiny před koncem i do správné branky, snížil a domácí ještě vrátil do hry, ale vyrovnat už se Novým Sadům nepovedlo.

"Druhý poločas moc pěkný nebyl. Měli jsme tam příležitosti, abychom zápas rozhodli a mohlo to být klidnější, ale nepovedlo se," prohlásil kouč hostů Bokij.

"Já hráčům nemůžu vytknout, že by nebojovali. Naopak až do konce se snažili s výsledkem něco provést. Chyběla nám trochu větší kvalita," konstatoval domácí Rostislav Sobek.

Po vítězství v derby se HFK na městského rivala bodově dotáhl. Oba kluby se srovnaly na 13 bodech. Sady jsou v tabulce osmé, Holice devátá.

FK Nové Sady – 1. HFK Olomouc 3:4 (2:4)

Branky: 21. Rus, 36. Marčík, 75. Krátký – 9. a 39. Nemergut, 42. Laštůvka, 44. Krátký vl. Rozhodčí: Krupa – Mankovecký, Matějek. ŽK: Fládr – Kotůlek, Stoklasa, Spurný. Diváci: 400.

N. Sady: Kubica (46. Kofroň) – Kirschbaum, Opatřil, Popelka, Krátký, Fládr, Lužný (46. Kucharčuk), Marčík (57. Bošek), Rus, Ždánský, Drábek. Trenér: Rostislav Sobek.

HFK: Machalický – Spurný (85. Filípek), Černý, Žídek (85. Mich. Vyskočil), Novotný (66. Bohanos), Laštůvka, Bernatík, Pavelka, Kotůlek, Stoklasa (90.+1 Svrčina), Nemergut. Trenér: Alexander Bokij.