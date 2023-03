Hodně zajímavý zápas mají za sebou fotbalisté divizního Šternberka. Na půdě Skaštic vyhráli 3:2 po hattricku Jana Tögela. Přišli však o vyloučeného kapitána Martina Kubu. Rovněž Skaštice dohrávaly v deseti.

Divizní fotbalisté Skaštic (ve žlutém) v 15. kole skupiny E podlehli Šternberku 2:3 i kvůli kanonýru Janu Tögelovi, který se blýskl hattrickem. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Podíval jsem se na zápas Vsetín - Skaštice, takže jsme byli nachystaní. Zvolili jsme taktiku, kterou jsme plnili,“ začal hodnocení trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Jenže jeho tým inkasoval jako první. „Dostali jsme náhodný gól, znervózněli jsme a trošku se hledali,“ dodal kouč.

Po půl hodině hry ale dokázal Šternberk duel otočit díky dvěma brankám Jana Tögela.

„O půli jsme si něco řekli. Ve druhém poločase nastavil rozhodčí úplně jiný metr, než měl v úvodním,“ kroutil hlavou Lošťák.

V 66. minutě tak dostaly domácí Skaštice výhodu penalty a srovnaly. „Byla podle mě velice přísná, spíše nebyla, ale neprotestoval jsem, nebudu to víc komentovat,“ řekl k situaci Lošťák.

Rovněž jeho svěřenci dostali k dispozici penaltu jen o čtyři minuty později. Navíc Beneš vyfasoval druhou žlutou kartu a Šternberk měl výhodu přesilovky. Tögel pokutový kop proměnil a zkompletoval hattrick.

„Tenhle faul jsem úplně neviděl, byl přes celé hřiště na Davida Lošťáka. Důležité ale bylo, že jsme se po vyrovnání semkli,“ hodnotil Ivo Lošťák.

Šternberk už vítězství neztratil, ale přišel o kapitána Martina Kubu, který viděl šest minut před závěrečným hvizdem rovněž druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch. „Možná přísná, ale v takovém postavení a momentě, kdy má hráč žlutou, musí trošku přemýšlet. Asi byla spravedlivá,“ uznal kouč.

Nebyla to však jediná nepříjemnost pro hosty. Již ve 27. minutě přišli o ofenzivního Petra Zifčáka, který musel střídat pro problémy se svalem. „Je to škoda. Zrovna se dostával do neskutečné formy. V momentě, kdy jsem viděl, že se drží za sval, tak jsem věděl, že něco není v pořádku. Tohle zranění jej trápilo už v minulé sezoně. Zrovna on je typ, který má neskutečný vliv na mužstvo a doufám, že se během týdne nebo dvou vrátí do sestavy,“ komentoval Lošťák.

Šternberk si tak připsal po výhře nad HFK Olomouc další tři body a v tabulce si upevnil třetí pozici. „Výhra je důležitá. Myslím, že jsme byli určitě lepší a zasloužili jsme si vyhrát. Vstup do jarní části byl pro nás důležitý. Věděl jsem, že kluci mají natrénováno a byla jen otázka, jak to přenesou na hřiště. Parta je tady neskutečná,“ uzavřel Lošťák.

TJ Skaštice - FK Šternberk 2:3 (1:2)

Branky: 18. Konečník, 66. z pen. Frýdl - 30., 36. a 70. z pen. Tögel.

Rozhodčí: Zapletal - Smýkal, Zelený. ŽK: Beneš - M. Kuba, Drmola, Hustý, Smrček. ČK: 69. Beneš - 84. M. Kuba. Diváci: 170.

Šternberk: Kopřiva - M. Kuba, Drmola, Zifčák (27. Lošťák), Tögel, Zvědělík (72. Vašička), Koutek, Hustý, D. Kuba (90+3. Dittrich), Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.