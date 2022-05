„Hosté dnes vyhráli zaslouženě. Byli fotbalovější a rychlejší. My jsme měli šanci za stavu 0:0 a kdybychom ji proměnili, tak to mohlo vypadat jinak. Pak jsme měli ještě jednu za stavu 0:1, kterou jsme bohužel také nezvládli," řekl na účet skončeného zápasu domácí lodivod Oldřich Machala.

A opravdu. Už od prvních minut to byly Nové Sady, které měly více ze hry a pořádně zaměstnávaly gólmana Machalického, který ale řadou kvalitních zákroků svůj tým držel nad vodou. Z velké části to tak byla právě jeho zásluha, že po pětačtyřiceti minutách svítilo na výsledkové tabuli skóre 0:0.

Necelé dvě minuty po přestávce se už ale změnilo. Postaral se o to krásnou střelou zpoza šestnáctky hostující Filip Ždánský. „Každý zápas mu klečím na krku, ať střílí a zbytečně nepřihrává. No a dneska teda vystřelil a hned z toho byl gól. Doufám tedy, že si to zapamatuje alespoň na dalších deset let," smál se hostující kouč Rostislav Sobek.

Těsné vedení Sadaře neuchlácholilo a pokračovali dál ve svém nastoleném trendu. Po gólu, který nebyl pro údajnou hru rukou uznán, si vše vynahradili v 72. minutě, kdy přidal jejich druhý gól Petr Nováček. Všechno pak zakončil v 89. minutě gólem na 3:0 čerstvě vystřídaný Radovan Lužný.

Po zápase si pak tým užil děkovačku s kotlem svých příznivců, kteří byli po celý zápas slyšet a dodávali tak hře potřebnou kulisu.

„Dnes to byla jasná výhra, tak jako jsme to předvedli i minulý týden. A i přes to, že se jednalo derby a s Holicí nemáme zrovna nejlepší statistiky, tak se potvrdilo, že letos jsme na tom sportovně lépe," konstatoval novosadský trenér.

„Po většinu zápasu jsem ale měl žaludek na vodě z toho, co všechno jsme nedali. Soupeř se sice také dostal do dvou vyložených příležitostí, ale brankář Kofroň nás podržel skvěle. A po druhé brance šlo vidět, že na to soupeř už neměl," uzavřel Rostislav Sobek.

1. HFK Olomouc - FK Nové Sady 0:3 (0:0)

Branky: 47. Ždánský, 72. Nováček, 89. Lužný. Rozhodčí: Zapletal - Šimoník, Mikulášek. ŽK: Kašpárek, Kotůlek - Hirsch, Opatřil. Diváci: 360.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek (57. Tylich), Kadlec, Červenka, Novotný (78. Zeman), Judas (68. Stoppen), Kašpárek, Pavelka, Kotůlek, Nováček, Stoklasa. Trenér: Oldřich Machala.

Nové Sady: Kofroň - Kirschbaum, Popelka, Fládr, Kucharčuk (87. Kubiš), Marčík (80. Sobek), Rus, Hirsch, Opatřil, Ždánský (87. Lužný), Drábek (77. Krátký). Trenér: Oldřich Machala.