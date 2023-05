V rámci devatenáctého kola divize E přivítaly Nové Sady na svém hřišti nevyzpytatelný Vsetín s cílem navázat na předchozí výhru z trávníku prvních Kozlovic. A to se jim podařilo. I přes zbytečné nepřesnosti ve vlastní hře brali nakonec tři body po přených zásazích 20letého Dominika Němečka a 40letého Josefa Drábka.

Nové Sady - Vsetín (22.4.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Zápas jsme začali dobře a prvních deset minut nás bylo doslova plné hřiště. Pak jsme ale trochu znervózněli a nehráli tak, jak bych si úplně představoval. Zejména kvůli nepřesnostem," započal své pozápasové hodnocení novosadský trenér Rostislav Sobek.

„Bylo to ale zčásti dáno i tím, že Vsetín hrál jako obvykle z velmi dobře zabezpečené obrany a byl opravdu dost nepříjemný," dodal.

Hanáci se do vytouženého vedení dostali ve 30. minutě po přesném zásahu Dominika Němečka. Od té doby byli na hřišti znovu lepším týmem, dlouho to ale nedokázali promítnout i do skóre. Až v 89. minutě potom na konečných 2:0 zvýšil střídající Josef Drábek.

„Ujali jsme se vedení, avšak zbytek zápasu se pak proměnil v boj s tímto těsným náskokem. Ten jsme pak naštěstí v samotné závěru pojistili. Výsledek je tedy za mě dobrý. Taky je fajn, že jsme se i v tabulce znovu vyšvihli směrem ke špici," pokračoval novosadský lodivod.

VIDEO: Doslova knockout v závěru a dvě červené. Uničov vyhrál pošesté v řadě

Sadaři jsou tedy nyní v tabulce čtvrtí s šestibodovou ztrátou na třetí Šternberk a jednobodovým náskokem na béčko Zbrojovky, které má ovšem ještě k dobru neodehraný zápas s aktuálně druhým Slavičínem.

V příštím kole pak čeká Sobkovy svěřence derby právě se Šternberkem, který je na podzim na jejich hřišti porazil 5:2 díky třem gólům v poslední čtvrthodině. Dá se tedy očekávat pořádná nekompromisní bitva na hřišti a možná i zajímavý souboj v hledišti. Zápas se odehraje již v pátek od 17 hodin.

„Je to derby. Oba týmy jsou ambiciózní. Šternberk disponuje rychlým přechodem do útoku, na což se budeme muset připravit a vrátit mu výsledek z podzimu. To už se nám podařilo jak s Kozlovicemi, tak i se Slavičínem, tak snad jsou teď na řadě oni. Všichni se na zápas těší a věřím, že bude dobrý i na pohled," uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nové Sady - FC Vsetín 2:0 (1:0)

Branky: 30. Němeček, 89. Drábek.

Rozhodčí: Malý - Janeček, Petrásek. ŽK: Bažant, Fládr, Kucharčuk - Dulík, Mikuš, Surovec. Diváci: 262.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Bažant (63. Dvorský), Popelka, Krátký (63. Drábek), Fládr (80. Nguyen), Kucharčuk, Rus (80. Sobek), Opatřil (89. Šebora), Ždánský, Němeček. Trenér: Rostislav Sobek.

Vsetín: Eliáš - Mydlář, Dulík, Šulák, Mikuš, Vítek (84. Maček), Hruška (46. Zbranek), Bahounek, Surovec, Kučera (68. Hnilo), Mlýnek. Trenér: Roman Vojvodík.