Tak jak je tomu v posledních letech zvykem, poslední kolo podzimu v divizi E patřilo mimo jiné i olomouckému derby mezi celky Nových Sadů a holického HFK. A tak jako minule v úplně posledním kole sezony, i letos toto střetnutí skončilo nerozhodně 1:1. Holice šla sice brzy do deseti a ještě před přestávkou šli do vedení sadaři, ve druhé půli se však hostům gólem více než po měsíci podařilo srovnat.

Penalta, kterou Filip Ždánský poslal Nové Sady v derby do vedení | Video: Deník/David Kubatík

„Bohužel nemáme herní formu a asi je dobře, že už začíná přestávka. Body jsme získávali, ale ne nějakou kvalitou. Spíš jsme to vždycky vybojovali. A dnes se to projevilo v plném světle," říkal po zápase lehce rozladěný novosadský kouč Rostislav Sobek.

Už první poločas přinesl řadu zajímavých šancí. Už v osmé minutě uviděl červenou kartu poté, co faulem zastavil v jasné šanci Ambrože, hostující Skočovský a žluto-černým začala přesilovka. Ve třinácté minutě se pak skóre mohlo měnit postupně na obou stranách. Nejdříve domácí Němeček napálil tyč a stejný hráč následně po uklouznutí dal šanci hostům, kterou nakonec skvělým zákrokem zastavil brankář Kofroň.

Oba celky si pak vyměnily po několika šancích a náznacích, do vedení ale šli sadaři. Čtyři minuty před přestávkou odpískal sudí po faulu v šestnáctce na Machálka pokutový kop, který chladnokrevně proměnil Filip Ždánský.

Už po jedenácti minutách druhého poločase se hosté dočkali toho, na co čekali už od 1. října. A jednalo se o vstřelený gól. Po nepochopitelném rozestoupení se novosadské zdi se přímo z volného přímého kopu prosadil Vojtěch Novotný. Potom dál pokračoval urputný fotbal z obou stran a vůbec na hostech nešlo poznat, že by jich snad na hřišti mělo být méně.

Do Olomouce mě zaválo studium, na derby se moc těším, říká Martin Skočovský

„Soupeř kopal velkou spoustu standardek a my jsme si směrem dopředu nevytvořili jediný kloudný centr, který by našel adresáta. A když už jsme se dostali do nějakého nadějného úniku, byl z toho většinou ofsajd. Předváděli jsme obrovskou nekvalitu a soupeř si ten bod rozhodně zasloužil. Máme 22 bodů, takže nějaký cíl jsme si splnili. Kvalita v tom ale moc velkou roli nehrála," dodal ještě Rostislav Sobek.

Holičtí hráči tak nakonec vybojovali svůj osmnáctý bod a udrželi se po podzimu na desáté příčce. Novosadští jsou s 22 body šestí, bude je ale ještě moci zítra přeskočit Holešov, který nastoupí na hřišti třetích Kozlovic.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Vytvořili jsme si jak šance, tak i závary. Pak sice přišla ta červená karta, my jsme v tom výkonu ale pokračovali dál. Museli jsme ale víc běhat a mě udělalo radost, že kondička klukům nechyběla. Do příštích měsíců nás může povzbudit jak ten konečně vstřelený gól, tak hlavně předvedený výkon. Tím se můžeme nastartovat do nadcházející zimy," okomentoval zápas ze svého pohledu i trenér HFK Petr Večeř.

FK Nové Sady - 1. HFK Olomouc 1:1 (1:0)

Branky: 43. Ždánský (pen.) - 56. Novotný.

Rozhodčí: Poláček - Tomanec, Slováček. ŽK: Přikryl, Fládr, Marčík, Machálek, Sobek - Kadlec, Zeman, Novotný. ČK: 8. Skočovský (HFK). Diváci: 306.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Krátký, Fládr, Pančochář, Marčík (72. Nguyen, 87. Čermák), Machálek, Sobek (77. Kubušek) , Ždánský, Němeček, Ambrož (72. Rus). Trenér: Rostislav Sobek.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Kadlec, Zeman (74. Kachlík), Novotný, Svrčina, Lang (54. Černík), Pavelka, Skočovský, Stoppen, Pícha (90. Breznický). Trenér: Petr Večeř.