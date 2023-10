V rámci třináctého kola fotbalové divize E došlo i na okresní derby mezi olomouckými Novými Sady a Šternberkem. Atraktivní souboj, jehož závěr okořenili i fanoušci obou klubů efektní pyroshow, nakonec po úspěšném obratu ovládli hosté v poměru 2:1.

Pozápasové pyro Nových Sadů a děkovačka Šternberku | Video: Deník/David Kubatík

„Nešli jsme si za vítězstvím tak, jak by nám to slušelo. Dostali jsme se sice do vedení, ale nechodili jsme do plných, byli jsme netrpěliví a i když jsme věděli, že soupeř hraje na brejky, tak jsme mu ty možnosti nabídli. Tomu se pak stačilo držet své taktiky," říkal ihned po zápase novosadský kouč Rostislav Sobek.

Úvod zápasu byl z obou stran velice opatrný a na obou celcích šlo vidět, že na nich leží větší míra odpovědnosti. I přesto ale, že se většina prvního poločasu odehrávala zejména okolo prostředku hřiště, padly v něm hned dva góly. Jako první se ve 34. minutě hlavou prosadil Martin Ambrož a domácí vedli. Do šaten se však šlo za nerozhodného stavu. V první minutě nastavení se totiž prosadil šternberský Ondřej Komárek.

„To vyrovnání do šatny byl velmi důležitý moment. Jinak jsme ale hráli od začátku to, co jsme si řekli. Kluci tam nechali všechno a zásluhou jsou jim za to tři body," popisoval o poznání spokojenější lodivod Šternberku Ivo Lošťák.

Druhá půle už byla, co se obrazu hry týče, mnohem živější. Padl v něm však jen jeden gól. A z něj se radovali hosté, když se v 69. minutě prosadil jejich kanonýr Petr Zifčák. Ještě předtím však nastal sporný moment, když byl v šestnáctce při jasné šanci faulem zastaven domácí Ambrož. „Mrzí mě, že rozhodčí neodpískal penaltu za stavu 1:1, kterou viděli jak domácí, tak i hosté. Musím ale říci, že to, co jsme si vybrali minulý týden, jsme nyní nepotvrdili," poznamenal zklamaný trenér domácích.

Zápas tak skončil výhrou hostů, kteří si díky ní upevnili své postavení na pátém místě. Na svém kontě mají 23 bodů a šestý Holešov jen osmnáct. Na úplně stejném počtu zůstávají i olomoučtí sadaři na sedmé příčce. „Oba týmy se navzájem znají a takové zápasy bývají většinou jen o proměňování šancí. My jsme nakonec byli o jednu lepší. Velice děkuji klukům a nebojím se říct, že to byl z naší strany jeden z nejlepších výkonů v této sezoně. Také jsme ale kamarádi s trenérem Sobkem a já Sadům přeji, ať zase vyhrávají," uzavřel Ivo Lošťák.

FK Nové Sady - FK Šternberk 1:2 (1:1)

Branky: 34. Ambrož - 45+1. Komárek, 69. Zifčák.

Rozhodčí: Slováček - Mrázek, Votava. ŽK: Rus - Knebl, Drmola, Hustý,Kuba, Dvořák. Diváci: 168.

Nové Sady: Kofroň - Pepelka, Krátký, Fládr, Pančochář (70. Čermák), Rus, Machálek, Sobek (70. Nguyen), Ždánský, Němeček (70. Marčík), Ambrož. Trenér: Rostislav Sobek.

Šternberk: Kopřiva - Knebl (90. Blechta), Drmola, Zifčák (90. Sedláček), Sitta, Vašička, Zvědělík, Vítek, Hustý, Kuba, Komárek (46. Dvořák). Trenér: Ivo Lošťák.