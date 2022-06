V první půli mohli diváci sledovat opravdu zajímavý zápas plný dobrý šancí na obou stranách. Skóre pak otevřel ve 26. minutě po rohu hostující Robert Jurásek. Následně se zdálo, že si Šumperk své těsné vedení odnese i do kabiny.

To se ale nakonec nestalo. V úplně poslední vteřině dvouminutového nastavení totiž proměnil dlouhodobý tlak na bránu hostů ve vyrovnávací gól Marek Hirsch a stanovil tak poločasové skóre na 1:1.

„Ten gól do šatny nám určitě velice pomohl a v druhé půli jsme už měli mnohem více ze hry. Hráli jsme už potom tak, jak je u nás pravidlem," pochvaloval si po zápase domácí kouč Rostislav Sobek. „Kdyby jsme to udrželi, tak by to asi pak probíhalo jinak. Jak už jsem ale řekl, všechno je to o proměňování šancí," doplnil ho jeho šumperský kolega.

Ve druhé půli začali mít více navrch domácí, kteří se stále častěji dostávali do zajímavých brankových příležitostí. A jednu z nich pak dokázal v 64. minutě proměnit kapitán Aleš Rus, který poslal k ohromné radosti 321 přítomných fanoušků svůj tým do vedení, které už vydrželo až do závěrečného hvizdu.

„Myslím, že určitě není náhodou, že jsme již poněkolikáté dokázali otočit stav. Je to totiž všechno o naší soudržnosti, která je pro kolektivní sport opravdu důležitá. Musím ale říci, že Šumperk má obrovskou kvalitu a sem tam nás i vyškolil. Hlavně při jeho postupu do útoku. Musím opravdu smeknout před jejich mladým manšaftem," pokračoval domácí kormidelník.

„I do druhého poločasu jsme nastoupili dobře, ale jak říkám, fotbal se hraje na góly a my jsme si to prostě nezasloužili," konstatoval smutně šumperský trenér.

„Věděli jsme také, že má soupeř dobré standardní situace, a i přes to jsme se z nich nechali zbytečně dostat pod tlak. Pro nás je teď ale hlavně důležité dostat se zdravotně do pořádku. Musíme totiž kádr doplňovat kluky z dorostu. Ti tím sice získávají cenné zkušenosti, ale na druhou stranu nás to i trošku ubíjí," pokračoval.

A co oba trenéři očekávají do dalších bojů, v nichž šumperské fotbalisty čekají doma dvanácté Všechovice a novosadští se vydají na půdu již definitivně postupujících Hranic?

„Příští kolo budeme chtít jednoznačně vyhrát. Potom jedeme do Přerova a myslím si, že by to tam mohl být zajímavý zápas," řekl Zdeněk Opravil.

I kouč Nových Sadů, které ještě při nejideálnějším vývoji mohou zabojovat o konečné třetí místo, byl poměrně sebevědomý.

„Je to soupeř, který několik posledních let hrával o postup a nyní se mu to i podařilo. My tam ale jedeme dokázat, že i ta naše cesta, která je více rodinná, může být konkurenceschopná. Doteď se nám na ně dařilo a chceme si dokázat, že na ně máme, i když jsou teď v soutěži úplně nejlepší," uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nové Sady - FK Šumperk 2:1 (1:1)

Branky: 45+2 Hirsch, 64. Rus - 26. Jurásek. Rozhodčí: Sivera - Hovorka, Dorotík. ŽK: Kirschbaum, Fládr, Kucharčuk, Rus, Popelka, Šupola - Linet, Kováč, Lavrovič. Diváci: 321.

Nové Sady: Kofroň - Kirschbaum, Krátký, Fládr, Kucharčuk, Marčík (78. Lužný), Rus, Hirsch, Opatřil, Sobek (84. Popelka), Ždánský (90+1 Fojtík). Trenér: Rostislav Sobek.

Šumperk: Kreizl - Purzitidis, Žák (46. Červeňák), Smrž, Jurásek, Matura (70. Horký), Hausknecht, Linet (46. Liďák), Kováč (79. Morong), Lavrovič, Strnad. Trenér: Zdeněk Opravil.