Fotbalisté Nových Sadů na jaře v divizi E ještě nevyhráli. V zápase osmnáctého kola si však v pátek a pod umělým baťovským osvětlením dokázali pořádně spravit sebevědomí, když se jim podařilo vrátit už v podstatě do ztraceného zápasu. V 55. minutě totiž prohrávali už 0:3, dva zásahy Ambrože a vyrovnání Přikryla ve čtvrté minutě nastavení jim ale zajistily velice cenný bod.

Fotbalisté Baťova v 18. kole divize E se rozešli smírně s Novými Sady (3:3). | Video: Břenek Martin

„Jeli jsme na hřiště týmu, který se v minulých sezonách držel nahoře, teď ale hraje o záchranu. A samozřejmě jsme se tak poctivě připravovali na to, že soupeř prostě musí. A i na další věci, jako je velké hřiště a hra ve tmě po práci," řekl na úvod svého hodnocení novosadský trenér Rostislav Sobek.

Skóre zápasu otevřel až ve 38. minutě z nařízené penalty domácí Jiří Sotolář a za stavu 1:0 se šlo i do šaten. Po změně stran pak bylo Olomoučanům ještě hůře. V 52. minutě zvýšil na 2:0 Jakub Novák a o chvíli později dal sudí Prokůpek domácím výhodu i druhého pokutového kopu. Na něj se postavil znovu Sotolář a bylo to už 3:0.

Zdroj: Břenek Martin

„První poločas jsme ale totálně prospali. Baťov byl důraznější a rychlejší. Navíc přišly chyby, po kterých jsme mu, mimo jiné, darovali i dvě penalty. Rázem jsme tak byli ve tříbrankové ztrátě," lomil rukama novosadský lodivod.

Potom ale přišly věci málo vídané. Dva góly v rozmezí 58. a 63. minuty vstřelil Martin Ambrož, kterému při obou zásazích skvěle asistoval Rostislav Sobek mladší. A rázem se ze zápasu, který se už měl pouze dohrávat, stala bitva o každý míč.

Žluto-černí tlačili až do samotného konce a nakonec se kýženého bodu dočkali. Postaral se o něj nádhernou trefou přímo ze standardní situace Filip Přikryl.

Zdroj: Břenek Martin

„Myslím, že asi bylo klíčové to rychlé snížení na 1:3. Najednou nám obrovsky narostla křídla. Tak, jak se nám dva a půl zápasu nepovedlo dát gól, tak jsme rázem přidali i druhou branku a zápolili jsme o vyrovnání až do 94. minuty. A zaslouženě se nám to nakonec povedlo. Předtím jsme totiž ještě v jasné příležitosti dali tyčku," popisoval Sobek.

FOTO: Olešnice nedala Bernarticím šanci. Šlágr kola skončil debaklem

„Za kluky jsem rád, že jsme to zvládli, protože to období bez gólu už bylo dost dlouhé. Trochu je mi i líto soupeře, protože to chtěl zvládnout sportovně a opravdu se snažil, strach o výsledek mu ale nakonec trochu srazil kolena. Chci pochválit i rozhodčí, kteří pískali hodně solidně," dodal.

Novosadští jsou tak v tuto chvíli s 24 body osmí s tříbodovým náskokem na Kostelec na Hané, který však jeho zápas osmnáctého kola ještě čeká. V příštím kole čekají Sobkův výběr druhé Kozlovice. Vyzkouší si tak zápas proti týmu z úplně jiného konce tabulky, než byl Baťov.

Zdroj: Břenek Martin

„Nechci nás dostávat do nějaké role, ale takové zápasy nám jdou mnohem lépe, viz naše výhra 4:1 ve Strání. I s Kozlovicemi si tradičně navzájem rozdáváme body. Ještě jsem je ale na jaře neviděl v akci, tak se na to budu muset podívat a připravit. Měli bychom mít už i v pořádku hřiště a všichni se na to moc těšíme," uzavřel Rostislav Sobek.

SK Baťov - FK Nové Sady 3:3 (1:0)

Branky: 38. a 55. (oba z pen.) Sotolář, 52. Novák - 58. a 63. Ambrož, 90+4. Přikryl.

Rozhodčí: Prokůpek, Korch, Havrlant. ŽK: Buchta, Novák - Přikryl, Sobek. Diváci: 170.

Baťov: Medek - Buchta, Bršlica, Zapletal, Votava, Novák, Sotolář, Chytil (74. Hink), Kadlec, Kašík, Šiška (10. Kopecký, 79. Bína). Trenér: Jindřich Lehkoživ.

Nové Sady: Kofroň - Krátký (63. Raška), Pančochář, Fládr, Rus, Machálek, Přikryl, Sobek, Ždánský, Foukal, Ambrož. Trenér: Rostislav Sobek.