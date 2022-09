„Trochu to dnes připomínalo spíše bitvu. Vyplynulo to ale z boje a oboustranného zápalu. Jinak si ale myslím, že byl zápas korektní z obou dvou stran," říkal po zápase poměrně spokojený domácí trenér Ivo Lošťák.

První poločas přinesl přítomným divákům poctivý boj , který jim ale příliš fotbalové radosti nenabídl. K vidění byly sice slibně rozehrané šance, které ale byly buď zakončeny nepřesně, anebo skončily v moci dobře pracujících obran.

Tvrdý boj vyvrcholil okolo 30. minuty, když po hlavičkovém souboji zůstali na zemi ležet domácí Zvědělík a hostující Sotolář. V permanenci museli být zdravotnící z obou stran barikády a oba ranění nakonec museli podstoupit ošetření v místní nemocnici. Naštěstí jsou oba v pořádku.

I přes poměrně dlouhé nastavení se nakonec oba celky rozešly k zasloužené pauze za bezbrankového stavu.

V druhé polovině se pokračovalo v nastaveném trendu a brzy museli do akce opět zdravotníci. Třetím hráčem, jehož hlava musela být zašita, byl totiž domácí Marek Samek.

Další nepříjemný zákrok přišel v 88. minutě, kdy Bršlica stáhl na zem domácího Petra Zifčáka a ten spadl velice nebezpečně na krk. Bršlík za tento zákrok poté uviděl i zaslouženou červenou kartu.

„Střetla se dvě mužstva podobného stylu. Někdy ty zápasy takhle vypadají. Možná jsme si to dnes vybrali na celou sezonu. Co mě ale fakt mrzí je to, že jsme dneska nedali pět čistých šancí," pokračoval lodivod Šternberka.

Šternberk tak po bezbrankové remíze zůstává po šesti kolech stále neporažen a se čtrnácti body se tak drží v užší špičce tabulky. „Z této stránky je to jistě pozitivní. Dále se mi líbí, že nedostáváme góly a naopak jsme poměrně produktivní, což v dnešním zápase bohužel neplatilo," usmíval se šternberský stratég.

V příštím kole čeká Lošťákův výběr další zajímavý zápas. Tentokrát na Nových Sadech, kde se odehraje netradičně již v pátek 16. září.

„Bude to další klasické derby. Hodně podobné tomu, které jsme hráli s Holicí. Plno našich hráčů Novými Sady prošlo a proto si myslím, že o náboj bude postaráno. Uvidíme, jak na tom budou hráči, kteří museli střídat, zdravotně. Snad se dáme do pátku dokupy," uzavřel Ivo Lošťák.

Zdroj: Deník/David Kubatík

FK Šternberk - SK Baťov 0:0

Rozhodčí: Mayer - Štipčák, Prokůpek. ŽK: Tögel, Hustý, Samek - Žáček, Kašík. ČK: Bršlica (BAT).

Šternberk: Kopřiva - Zifčák, Tögel, Vašička, Zvědělík (34. Lošťák), Vítek, Koutek, Hustý, Sedláček (84. Sekela), Kuba, Samek (78. Drmola). Trenér: Ivo Lošťák.

Baťov: Vitásek - Bršlica, Zapletal, Krajča, Skyba, Gojš (59. Kadlec), Sotolář (34. Kraváček), Šiška (82. Lianos), Žáček, Ondráš (82. Lendler), Kašík. Trenér: Pavel Gerych.