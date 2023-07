Nová sezona divize E klepe na dveře a přípravu na ni započali i fotbalisté Nových Sadů. Pod vedením trenéra Rostislava Sobka a jeho asistenta a zároveň kouče béčka Miroslava Lojky se tak ve středu 12. července sešli na hřišti v Olšanech u Prostějova k prvnímu tréninku. Jeho hladký průběh pak ale ke konci narušila málo vídaná kuriozita.

Úvodní trénink Nových Sadů v letní přípravě narušilo přistávání vrtulníku (v čase 1:47) | Video: Deník/David Kubatík

„Bohužel jsme museli přijmout azyl, protože náš stadion se ještě trochu dává dokupy. Jinak jsem ale spokojený. Kluci přišli na trénink viditelně s chutí a prakticky v plném počtu. Chyběl pouze Adam Marčík, a to z pracovních důvodů," říkal už na první pohled dobře naladěný novosadský kouč Rostislav Sobek.

„Řekli jsme si tedy nějaké nejbližší plány, uvítali několik hráčů z dorostu a také mladého Martina Ambrože. Jako posily se nám navíc vrátili Pepa Pančochář a z hostování v Konici i Tomáš Škrabal. Doufám, že vedle zkušených naši mladí hráči herně porostou," dodal ještě.

Dříve papoušek, dneska už vrtulník

Průběh tréninku se dlouho nijak nevymykal zaběhnutému normálu. A to až do chvíle, kdy si hráči dávali klasický fotbálek. Znenadání jim totiž bylo oznámeno, že musí opustit hrací plochu, jelikož na ní zanedlouho bude muset přistát vrtulník. A tak se i za pár minut stalo.

Jednalo se o helikoptéru záchranné služby, která přilétla pro muže, který na vedlejším nohejbalovém hřišti zkolaboval při hře vlivem horka. Olomoučané si tak dali na závěr už jen pár jednotek běhu a předčasně skončili.

„Nic podobného si zatím ze své kariéry nepamatuji. Jen jednou mi v Hranicích přistál na rameni papoušek," smál se Sobek a už s trochu vážnější tváří pokračoval. „Jinak to dnes samozřejmě byla záležitost života a smrti, které jsme se museli bezpodmínečně přizpůsobit. Je to ale na jednu stranu škoda, měli jsme v plánu potrénovat ještě nějaké herní činnosti proložené běhy. Holt to budeme muset dohnat zítra," uzavřel.