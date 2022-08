Zápas začal poměrně dost atraktivně. Už v sedmé minutě dotlačil míč po závaru v Kopřivově šestnáctce míč do sítě Matěj Stoppen a poslal Holici do vedení. Hosté se však ze svého vedení neradovali moc dlouho. Už za dvě minuty totiž vyrovnal David Lošťák a ten samý hráč poslal o šest minut později svůj tým nádhernou ranou do vedení.

„I když jsme prohrávali, tak já osobně jsem byl klidný. Věděl jsem, že ta síla v mužstvu je a naštěstí jsme to skutečně dokázali rychle otočit. V druhém poločase jsme pak už diktovali tempo hry," pokračoval šternberský stratég.

A opravdu. Po změně stran už se hosté dostávali do útočných šancí jen sporadicky a šternberští borci si na hřišti dělali téměř do slova, co se ji zlíbilo. Další přesné zásahy Jana Tögela a Davida Lošťáka, který dokonal hattrick, pak stanovily konečné skóre na 4:1.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Lošťák dle svých slov nemusel své svěřence o přestávce ani nabádat k tomu, aby nepolevovali. „Náš tým je už tak zkušený a navíc byl takovým způsobem nabuzený, že věděl, že jakékoli podcenění by se nevyplatilo. Výkon tak šel oproti první půli ještě rapidně nahoru," popisoval.

To nový kouč HFK měl ke spokojenosti opravdu daleko. „Výsledkově je to pro nás hrůza. Sice jsme do utkání dobře vstoupili, ale potom jsme to soupeři strašně usnadnili. Tak se prostě hrát nedá. Tyto problémy s důrazem jsme měli už v poháru," krčil rameny.

„Tři hráči ze základu jsou pryč. To jsme věděli a připravovali se na to. Pracujeme tedy s tím, co máme po ruce. Není to tedy problém taktické stránky, ale hlavně našeho nedůrazu. Nepředvedli jsme jedinou kloudnou akci a na druhé straně jsme měli obrovské problémy s jednoduchými nákopy. Musíme na tom zapracovat, ale bude to těžké," pokračoval.

Zdroj: Deník/David Kubatík

O nápravu se budou holičtí snažit v příštím kole proti přemožiteli jejich rivala z Nových Sadů, Slavičínu. „Myslím si, že by nám mohli vyhovovat. Je to mužstvo, které chce hrát fotbal. Musíme se na něj prostě připravit lépe, než dnes na Šternberk," uzavřel Jiří Derco.

Utkání navíc bylo zajímavé i z jiné stránky. Navštívilo jej poměrně slušných 396 lidí a vytvořili svému týmu důstojnou fotbalovou kulisu. „Jsem rád, že přišlo tolik fanoušků a doufám, že v podobných počtech budou chodit i nadále," uzavřel své hodnocení i Ivo Lošťák.

FK Šternberk - 1. HFK Olomouc 4:1 (2:1)

Branky: 9., 15. a 72. Lošťák, 57. Tögel - 7. Stoppen. Rozhodčí: Novák - Vychodil, Macrineanu. ŽK: Hustý (STE). Diváci: 365.

Šternberk: Kopřiva - Lošťák, M. Kuba, Zifčák (83. Sekela), Tögel (83. Vašička), Vítek, Koutek, Hustý (74. Zvědělík), D. Kuba (69. Sedláček), Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek (64. Sehnal), Doseděl, Krejčí, Filípek, Nováček, Červenka, Bernatík, Pavelka, Stoppen, Stoklasa (13. Novotný). Trenér: Jiří Derco.