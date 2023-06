Fotbalisté Šternberka hostili v rámci 24. kola divize E béčko brněnské Zbrojovky a měli jistotu, že pokud zvítězí, pojistí si dvě kola před koncem soutěže třetí příčku. A oni skutečně zvítězili. Po 79 minutách totiž přeťal bezbrankový výsledek svou parádní pumelicí Petr Zifčák. Šternberští tak ještě dokonce mohou pomýšlet i na zisk divizního titulu!

Šternberské oslavy s fanoušky a vítězný pokřik v šatně | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to velice těžký zápas. Stálo proti nám sice velice mladé mužstvo, ale je to přece jen prvoligová rezerva," započal své pozápasoé hodnocení šťastný šternberský kouč Ivo Lošťák.

První půle nabídla divákům sice vyrovnaný boj plný osobních soubojů, góly a šance ale nikoli. Hostující Jihomoravané měli sice lehkou územní převahu, kromě příležitosti devatenáctiletého Damiána Strnada ze 44. minuty, kterou bravurně zneškodnil Kopřiva, si ale také nic nevytvořili. Do šaten se tak logicky šlo za bezbrankového stavu.

I druhý poločas pak pokračoval na téměř stejné vlně. Většina soubojů probíhala hlavně na půli hřiště nebo okolo pomezních čar. Stále platil fakt, že hosté z Brna měli lehkou územní převahu, směrem k vytvořeným šancím to však pro ně neznamenalo vůbec nic.

Nerozhodný stav pak trval až do 79. minuty, kdy parádně za vápnem napřáhl domácí Petr Zifčák a i díky teči jednoho z obránců překonal gólmana Formánka. Poslední minuty si pak už Hanáci pohlídali a mohli tak slavit, že v této sezoně neskončí hůře než třetí.

„Brňané byli často na míči a my jsme se moc do naší hry nedostávali. O poločase jsme si ale řekli, že s tím musíme něco udělat. Prostřídali jsme a začaly se objevovat náznaky šancí a nakonec, jak už to s takovými dobrými mužstvy bývá, rozhodl jeden gól," pokračoval šternberský lodivod.

Svůj sezonní cíl tedy šternberští divizní nováčci překonali. Teď ale mohou jít ještě dál. Hned v dalším, předposledním kole totiž pojedou do Kozlovic, kde v případě výhry mohou dokonce vykřesat naději na titul. Vedoucí Kozli sice mají aktuálně o šest bodů více, pokud by však Šternberk u Přerova zvítězil o více než jednu branku (a druhý Slavičín prohrál se Všechovicemi), mohl by FK 10. června doma klidně slavit konečné prvenství. Kozlovice i Slavičín totiž závěrečné kolo již předehrávaly.

„Měli jsme za cíl skončit v první polovině tabulky. Tohle už je nadstandard. Když už se nám ale tak dařilo, čím dál tím více jsem z kluků cítil, že nechtějí skončit hůře než na třetím místě. V Kozlovicích očekávám skvělou atmosféru, která tam ostatně bývá vždy," popisuje, co nyní jeho svěřence čeká.

„Je to mužstvo, které jsem viděl asi nejčastěji a vím, co by na ně mohlo platit. Budou ale rozhodovat maličkosti. Já se s trenérem Rolincem znám vemi dobře a hráči se také mezi sebou znají. Budeme se jim také snažit oplatit ten minulý zápas," doplnil ještě na závěr Ivo Lošťák.

FK Šternberk - FC Zbrojovka Brno B 1:0 (0:0)

Branka: 79. Zifčák.

Rozhodčí: Brázdil - Petrásek, Čampišová. ŽK: Hustý (STE). Diváci: 386.

Šternberk: Kopřiva - M. Kuba, Dromola, Zifčák, Tögel (86. Dittrich), Koutek, Hustý, Sedláček (46. Lošťák), D. Kuba (46. Zvědělík), Smrček (60. Vašička), Samek. Trenér: Ivo Lošťák.

Brno B: Formánek - Sedlák, Vit, Šmíd, Sawalha, Pavlík, Hlucháň, Kocůrek, Strnad, Ryšavý (79. Gerneš, 86. Ryšavý), Vantuch. Trenér: Martin Maša.