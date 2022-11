„Kvůli červené kartě pro Marčíka z minulého kola jsme hledali jeho náhradu do útoku. Nakonec jsem se rozhodl pro levého beka Opatřila a on dal hattrick," usmíval se po zápase domácí trenér Rostislav Sobek.

Už od prvních minut začali domácí hráči ukazovat, kdo bude v tomto zápase hrát prim. I když sice hosté nějaké náznaky šancí měli také, ty z dílny žluto-černých byly o poznání lepší úrovně. Poprvé jim tento přístup přinesl ovoce v patnácté minutě, kdy se po Opatřilově centru prosadil pomocí skluzu Pavel Kucharčuk. O chvíli později pak, po dalším centru Opatřila, trefil břevno Škrabal. Druhý gól domácích pak přidal sedm minut před koncem první půle sám Dominik Opatřil.

Po změně stran se pak už rozdíl mezi oběma olomouckými celky projevil naplno. Hned ve 48. minutě proměnil nařízenou penaltu znovu Dominik Opatřil a o dvě minuty později zkompletoval tento devatenáctiletý borec hattrick. Zanedlouho pak dokončil pověstného búra Tomáš Škrabal a zápas se už dohrával pouze z povinnosti. Nakonec se ale dočkali i Holičtí. V 85. minutě sice Kofroň Nováčkovi chytil nařízený pokutový kop, s pohotovou dorážkou ale přispěchal Štěpán Filípek. To ale bylo z jejich strany vše.

„Holice dnes byla po výhře se Vsetínem hodně bojovná a hrála živý fotbal. Po tomto utkání ale musím uznat, že ty výkonnostní nůžky jsou skutečně hodně rozevřené. V přechodu do útoku, individuální kvalitě a sebevědomí jsme opravdu úplně někde jinde a skóre odpovídá vývoji zápasu. A to jsme ještě dali tři tyčky," pokračoval šéf novosadské lavičky.

„Našemu olomouckém soupeři přeji, aby se dostal herně nahoru. Dnešní zápas jim snad dal hodně podnětů k zamyšlení," dodal ještě.

Nový kouč HFK Petr Večeř s těmito slovy v podstatě souhlasil. „V zimě budeme muset zapracovat na úplně všech herních činnostech, ať už to je obranná součinnost, přechod do útoku, hra do bloku, držení míče. No prostě na všem," konstatoval zklamaně a dodal: „Zápas se prakticky zlomil po poločase. Najednou to bylo 0:5 a nebylo už moc o co hrát. Musím ale sportovně uznat, že domácí byli po celý zápas lepší. Připravovali jsme se na ně už od úterka, měli jsme je dobře přečtené, ale bohužel."

Novosadští se tak díky těmto třem bodům a prohře Baťova ve Slavičíně posunuli na čtvrté místo. Nejhůře po podzimu pak mohou skončit šestí. Holice je nyní se šesti body předposlední, ale Bzenec, který je za nimi pouze o skóre, má oproti ní celé dva zápasy k dobru.

„Před sezonou jsme chtěli mít v divizi odpovídající kvalitu, abychom mohli zapojovat mladší hráče, což se díkybohu podařilo. Na začátku byly výkony střídavé, což nás nakonec asi dělí od té absolutní špice. Jinak si ale myslím, že patříme k divizní elitě, která hraje velmi kvalitní fotbal. Celkově tedy s podzimem panuje spokojenost," uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nové Sady - 1. HFK Olomouc 5:1 (2:0)

Branky: 15. Kucharčuk, 38., 48. (pen.) a 50. Opatřil, 56. Škrabal - 85. Filípek.

Rozhodčí: Godfryd - Malý, Janeček. ŽK: Přikryl, Opatřil, Dokoupil - Filípek, Tylich, Hwedieh, Kotůlek. Diváci: 405.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Popelka, Fládr, Dvorský (82. Bažant), Kucharčuk (82. Raška), Rus, Škrabal (68. Nguyen), Opatřil (62. Dokoupil), Sobek, Němeček (62. Drábek). Trenér: Rostislav Sobek.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek, Kadlec, Buček, Doseděl, Filípek, Nováček, Hrdlička, Pavelka, Červenka, Tylich. Trenér: Josef Pučálka.