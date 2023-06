Další porážku si na své konto připsali fotbalisté HFK Olomouc, kteří na svém hřišti v rámci 24. kola divize E hostili aktuálně šestý Baťov. Svěřenci kouče Zemana sice přežili soupeřovu penaltu a několik dalších nepříjemných šancí soupeře, nakonec však necelých deset minut před koncem inkasovali.

Neproměněná penalta Baťova a povzbuzování jeho fanoušků | Video: Deník/David Kubatík

Po bezbrankovém prvním poločase, který příliš fotbalové krásy přítomným divákům nepřinesl, se pokračovalo i po přestávce v podobném bezbrankovém duchu. „V prvním poločase jsme byli lepší na míči a hráli jsme víc. Soupeř ale zase chodil do brejků a vytvořil si dvě gólovky. Největší problém jsme pak měli s předfinální fází," hodnotil průběh střetnutí holický lodivod Vlastimil Zeman.

Velkou šanci k otevření skóre dostali hosté zhruba v 75. minutě, když byl za obrovské nevole všech černo-bílých mužů na hřišti odpískán v jejich prospěch pokutový kop. „Penalta byla na pokyn pomezního a já nechci soudit, jestli byla nebo nebyla. Posuzovat tyto souboje v šestnáctce bez videa je pro rozhodčí dost těžké," snažil se Zeman po zápase klidnit vášně.

Zdroj: Deník/David Kubatík

K jeho exekuci se postavil Jan Gojš a poslal míč vysoko nad břevno. Poměrně hlučně fandící skupinka modro-žlutých příznivců v hledišti se tak radovat nemohla. Nakonec to ale přece jen přišlo. V 83. minutě totiž zpoza velkého vápna vypálil nechytatelnou bombu k tyči Patrik Šiška a Nakládal se natahoval marně. Poslední minuty zápasu si už favorizovaní hosté pohlídali.

„V druhém poločase jsme přežili penaltu a a měli jsme pár nadějných náznaků. Kdybychom vedli 1:0, měl by to soueř už daleko těžší. Pak jsme ale chvíli před koncem nedoplnili prostor na středu hřiště a dostali z toho zbytečný gól. Od té doby už to byla křeč a příliš šancí na vyrovnání i nevytvořili," lomil rukama kouč Holice.

Problém v I. B třídě? Hráč nastoupil „na černo“, tým kvůli tomu může spadnout

Ve fázi, kdy zbývají do konce soutěže poslední dvě kola, jsou Olomoučané na posledním čtrnáctém místě s pětibodovou ztrátou na předposlední Přerov, který ovšem toto kolo bude dohrávat zítra v Šumperku.

Stále však mají velikou naději na záchranu. Jelikož bude kvůli rozšiřování divizí padat pouze nejhorší ze tří posledních, bude velmi důležitý každý bod. V divizi D je na tom hůře Bystřice nad Pernštejnem s pouhými jedenácti body a v divizi F má poslední Bruntál stejný počet čtrnácti bodů.

„Tabulky sledujeme a víme, že si to stále můžeme uhrát sami. Teď jedeme do Vsetína a jednoznačně tam chceme urvat všechny tři body. Teoreticky by nám i jedna výhra ze dvou zápasů mohla stačit," uzavřel Vlastimil Zeman.

1. HFK Olomouc - SK Baťov 0:1 (0:0)

Branka: 83. Šiška.

Rozhodčí: Krupa - Mankovecký, Potiorek. ŽK: Kadlec, Mádr, Hrdlička, Zeman, Svrčina - Bína, Krajča, Sotolář, Lendler, Kadlec. Diváci: 100.

HFK Olomouc: Nakládal - Kadlec, Vejvoda, Mádr (65. Kotůlek), Novotný, Hrdlička (46. Svrčina), Pavelka (85. Lang), Nemeth, Červenka (85. Komani), Kachlík, Zeman (65. Filípek). Trenér: Vlastimil Zeman.

Baťov: Medek - Bína (85. Marčík), Zapletal, Krajča, Gojš, Sotolář, Pafka, Kraváček (65. Chytil), Lendler, Kadlec (76. Hink), Šiška. Trenér: Pavel Grych.