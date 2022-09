„My jsme se na soupeře dobře připravili a věděli jsme, co bude hrát. A protože jsme sebevědomý tým, tak jsme si to s nimi chtěli rozdat na férovku," říkal po zápase lehce smutný novosadský trenér Rostislav Sobek.

Hosté začali zápas skvěle a už v osmé minutě šli díky přesnému zásahu Davida Lošťáka do vedení. Už za dalších dvanáct minut ale vyrovnal Dominik Němeček a začínalo se znovu od začátku. Ve 31. minutě pak ale vrátil Šternberku vedení znovu Lošťák a za stavu 1:2 první poločas také skončil.

Po změně stran gólové představení pokračovalo. V 60. minutě srovnal Martin Krátký, který se dostal na hřiště teprve podruhé po téměř půlroční přestávce vynucené zraněním.

Pak ale přišel čas kapitána hostů Jana Tögela. Ten nejprve v 75. minutě poslal svůj tým znovu do vedení a v 86. jej krásným lobem ještě navýšil. Všechno to pak zakončil gólem v nastavení střídající Miroslav Sekela.

„První poločas rozhodla kvalita soupeře, my jsme to potom vyrovnali, měli jsme šance a tlak no a pak se začal lámat chleba. Udělali jsme zbytečné chyby. Je to tím, že máme v kádru hodně absencí a také mladých kluků. A soupeř byl v trestání nekompromisní. Na šance to ale bylo, podle mě, téměř stejně. Rozhodl třetí gól," pokračoval ve svém hodnocení kouč Sadařů.

Jak už bylo zmíněno. Domácí trápila řada absencí a týmový lodivod přidal ještě další neveselé novinky. „Rus, Dvorský a Popelka. Všichni tři měli včera horečku a dopovali se práškama. Všichni tři pak dneska nastoupili. To také mohl být jeden z aspektů, které rozhodly.

Mnohem více důvodů ke spokojenosti pak měl šternberský Ivo Lošťák, jehož tým po sedmi kolech ještě ani jednou neprohrál a minimálně do neděle se tak usadil na prvním místě. „S Novými Sady se dobře známe a neměli jsme se tedy moc čím překvapit. A o to cennější takové vítězství je," pochvaloval si.

„Do zápasu jsme vstoupili naprosto skvěle a měli tedy psychickou výhodu. Pak jsme ale udělali maličkou chybičku a ta byla hned potrestaná," dodal.

V něčem se ale oba rivalové a zároveň přátelé shodli. A byla to nadstandardní úroveň zápasu.

„Šancí bylo na obou stranách strašně moc. Pro diváky to bylo vynikající utkání s nakonec dobrým koncem pro nás. Měli jsme i trošku štěstí. Musím také zmínit výkon našeho brankáře, který nás dnes velice podržel," řekl Lošťák. Byl to výborný zápas. Mohlo to klidně skončit 15:15. Klobouk dolů před oběma soupeři," doplnil ho Sobek.

Jak už bylo zmíněno, Šternberk zažívá naprosto snový start do soutěže. Z pozice nováčka totiž z prvních sedmi zápasů dokázal pětkrát zvítězit a dvakrát remizovat a drží si prozatímní první místo.

„Říkám to již poněkolikáté. Jsme nováčci a stále si to užíváme. Já jsem ale trenér, který bude hráče vždycky krotit a držet je nohama na zemi," uzavřel Ivo Lošťák.

FK Nové Sady - FK Šternberk 2:5 (1:2)

Branky: 20. Němeček, 60. Krátký - 8. a 31. Lošťák, 75. a 86. Tögel, 90+2 Sekela. Rozhodčí: Mrkvica - Julínek, Půček. ŽK: Popelka, Rus, Kucharčuk - Vítek, Samek, Sekela. Diváci: 358.

Nové Sady: Kofroň - Dokoupil (74. Šebora), Dvorský (46. Krátký), Popelka, Fládr, Marčík, Rus, Opatřil, Sobek (46. Kucharčuk), Němeček, Drábek (74. Nguyen). Trenér: Rostislav Sobek.

Šternberk: Kopřiva - Zifčák (90+3 Smrček), Tögel, Vašička, Lošťák, Vítek, Koutek, Hustý (63. Zvědělík), Sedláček (74. Sekela), Kuba (63. Drmola), Samek. Trenér: Ivo Lošťák.