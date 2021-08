Trenér Alexander Bokij nemohl využít služeb Martina ani Michala Vyskočilových, Kotůlka či Pavelky. „Byli jsme v oslabeni, začal hodnocení hostující kouč.

Už po dvanácti minutách šlo domácí Valašské Meziříčí po krásné trefě, kdy Vrána zakroutil míč z rohu pokutového území na zadní tyč. „Do té doby se hrálo hlavně mezi šestnáctkami, po gólu ale naši kluci stále bojovali,“ popisoval Bokij.

A ještě do poločasu dokázali srovnat gólem do šatny ve 44. minutě. Po chybě brankáře Michuta, který neudržel relativně jednoduchý míč jej dorazil do sítě Nemergut.

„Nemohli jsme na to příliš reagovat a dostat se do nějakého tlaku, protože hned byla přestávka. Ale kluky to v kabině dost povzbudilo a při východu na druhé dějství proběhl i menší pokřik,“ prozradil Bokij.

Ve druhé půli se hrál otevřený fotbal a Holice hrozila hlavně z brejků. Nakonec tři body trefil jedenáct minut před koncem Kašpárek. „S vedoucím mužstva Liborem Skopalíkem jsme udělali dobrá střídání, která přišla včas,“ liboval si kouč.

Ten měl původně v plánu vyslat na plac na čtvrt hodiny také Martina Vyskočila, který je po zranění s kotníkem. Jenže se na hřišti jiskřilo, měl vyvalený kotník a určitě by šel do nějakého souboje, čímž by si nohu mohl zhoršit,“ objasnil Bokij, proč k tahu nakonec nedošlo.

Trenér věří, že až se zkušení hráči uzdraví, bude jeho tým hrát lepší fotbal. „Mladí se trošičku zlepšili a mají snahu posunout se na vyšší úroveň. K většímu pokroku ale chybí zkušení hráči,“ uzavřel Bokij.

TJ Valašské Meziříčí – HFK Olomouc 1:2 (1:1)

Branky: 12. J. Vrána – 44. Nemergut, 79. Kašpárek

Rozhodčí: Pospíšil – Kulička, Volek. ŽK: Švec, Žilinský – Novotný. Diváci: 130.

HFK Olomouc: Machalický - Černý, Žídek, Nováček, Laštůvka, Kašpárek, Novotný, Červenka (65. Bohanos), Judas (48. Repček), Stoklasa (90+1. Spurný), Nemergut. Trenér: Alexander Bokij.

#facr-vysledky|10638 |4#

#facr-tabulka|10638 #