„Přivítali jsme tři nové tváře, což jsou naši mladí hráči, kteří se vrátili z Prostějova. Uvidíme, jak se předvedou. Důležité ale je, že se nám podařilo hlavně kádr udržet pohromadě,“ řekl trenér Jiří Derco.

Ten si dal už v létě při návratu do Holice za cíl kádr a vlastně i celý klub stabilizovat, což se daří.

„Vytvořila se nám osa, pomalu si to sedá, kabina funguje a žije, kluci si povahově padli do noty. To je to, o co nám všem šlo. Rotace hráčů v posledních letech byla obrovská,“ prohlásil kouč HFK.

„Neříkám, že se nebudeme snažit nikoho přivést, ale rozhodně nepůjde o žádné velké změny. Určitě se tady neobjeví sedm nových lidí jako v minulosti,“ doplnil.

Ve čtvrtek by se měli k mužstvu připojit dva hráči z Ukrajiny.

„Jeden je útočník, druhý obránce. Podíváme se na ně a uvidíme, jestli by pro nás mohli být přínosem,“ prozradil Derco.

Ten už od léta spolupracuje s bývalým útočníkem olomoucké Sigmy či slovenské Žiliny Martinem Vyskočilem. Ten, kromě toho, že za HFK válčí přímo na trávníku, je také Dercovým asistentem.

„Už na podzim mi pomáhal, ale byla to pro něj spíš taková seznamovačka. Teď bychom to chtěli prohlubovat. Je to zkušený borec, stejně jako jeho bratr Michal. Jsem rád, že je tady máme,“ řekl kouč, který chce s týmem přes zimu zapracovat především na konzistenci výkonů.

„Na podzim jsme měli problémy s tím, že jsme nedokázali udržet kvalitu výkonu v celém zápase. Měli jsme pak výpadky, nedokázali jsme se soustředit celou dobu. Na tom budeme chtít zapracovat. A pak na taktických věcech jako je presink a podobně, ale to bych nechtěl moc odhalovat,“ pousmál se trenér třetího týmu podzimní tabulky.

Individuál a soustředění ve Vésce

Klasické zimní galeje už prý na jeho svěřence nečekají.

„Chlapci měli individuální plány od začátku ledna, které si plnili. Na prvních trénincích to bylo poznat. Je vidět, že všechno dělají s láskou k fotbalu, není potřeba je do něčeho nutit,“ pochvaluje si.

„Na konci je samozřejmě potřeba pořád dělat. Budeme ale pracovat hlavně na hřišti s míčem. Vrcholem bude soustředění ve Vésce, na které se podařily sehnat peníze,“ podotkl Derco.

První přípravný zápas sehraje HFK už v sobotu na hřišti třetiligového Blanska. Celkem jich má A-tým v plánu sedm. První mistrovské utkání bude hrát Holice 21. března ve Skašticích.

Program přípravy 1. HFK Olomouc:

25. 1. (11.00): Blansko – HFK

8. 2. (10.00): HFK – Sigma U18

12. 2. (17.00): HFK – Vyškov

22. 2. (12.00): Líšeň B – HFK

29. 2. (10.00): HFK – V. Bíteš

7. 3. (10.00): HFK – Bohuňovice

14. 3. (10.00): Opava B – HFK