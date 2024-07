Heinz po skončení zápasu zdůraznil, že to byl přesně ten typ střetnutí, který jeho hráči potřebují. Proti týmu z vyšší soutěže, který disponuje mladými běhavými hráči. Pochválil také své svěřence za to, že v první půli dokázali s celkem z MSFL hrát vyrovnanou partii, navíc po pouhých dvou absolvovaných trénincích. Následně ale zdůraznil, že se jednalo pouze o přípravu a po vystřídání zkušených hráčů se už hra lehce rozpadla.

A jak se vlastně tento 46 bývalý reprezentant a hráč klubů, jako jsou Sigma Olomouc, Hamburger SV, Armina Bielefeld, Baník Ostrava, Galatasaray, Ferencváros, Saint-Étienne, či Nantes k trénování divizního Šternberka vlastně dostal? „Kdysi jsem tady trénoval dorost a nyní mi volal jak pan Hrazdil, tak i dosavadní trenér Ivo Lošťák. Tak jsme se o tom chvíli bavili a nakonec to z toho tak nějak vzniklo. Věděl jsem to s předstihem, a tak jsem si už zašel na některé zápasy, abych se co nejlépe připravil," popisoval.

Hned nato však Heinz skromně dodal, že se pro něj jedná o úplně novou roli, na kterou si bude muset nějakou tu dobu zvykat. „Mám tady ale Pavla Kubíčka, který ten klub včetně všech těch kluků v kabině dobře zná. Ten mi pomáhá opravdu hodně. I proto si myslím, že to všechno půjde dobře," vyjádřil dík svému asistentovi.

Zkusíme Zifa nahradit

Velkou ztrátou pro žluto-modré bude jistě odchod kanonýra Petra Zifčáka, který v minulém ročníku nastřílel čtrnáct branek a byl také hráčům jak na hřišti, tak i v kabině, přirozeným lídrem.

„Samozřejmě je to oslabení velké. Zif byl opravdový střelec, který se dokázal do té šestnáctky prostě natlačit za každou cenu a střílet v podstatě odkudkoli. Ani rychlost mu nechyběla. Na druhou stranu je tady ale plno mladých kluků, kteří ho mohou nahradit. Takhle to zkrátka ve fotbale je," věří Heinz svým hráčům a dodal, že do týmu přišlo několik nadějných dorostenců a také dva kluci z Přerova. „Dál se uvidí. Jsem ale rád, že zatím neproběhly žádné odchody. Není nás totiž zrovna moc," říká.