„Samozřejmě mě těší, že jsem ještě schopen se tam postavit, byť už tedy za rozhodnutého stavu. Mnohem více mi ale dělá radost ten celkový kolektivní úspěch. To mé účinkování na hřišti bych bral spíše už jen jako takové odlehčení a třešničku na dortu," usmíval se po zápase tento borec, který své nejdelší gólmanské angažmá prožil v Litovli, který tehdy hrál ještě krajský přebor, nastupoval však mezi třemi tyčemi i za Lutín, Hodolany či Holici.

„Byl to prostě hec od kluků a, když na to zrovna byla ta pravá možnost, tak jsem se tomu pokusil vyhovět. Také je fakt, že se soupeř za těch zhruba pět minut k ničemu pořádnému nedostal," dodal.

Jak pak sám dodává, na soupisce by se objevil tak jako tak. Náhradní šternberský gólman Lukáš Malina totiž zrovna psal přijímačky na vysokou školu a v ten samý den hrálo i šternberské béčko svůj zápas až ve vzdálené Libině.

„Tak jsme alespoň ty síly trochu rozložili a nemuseli zbytečně oslovovat B-tým. Navíc jsme si to mohli dovolit i z toho důvodu, že Kopřa (brankářská jednička David Kopřiva, pozn. red.) je takový náš železný muž a i když si něco náhodou přivodí, tak se kousne a většinou to nějak zvládne," uvedl a se smíchem dodal, že teď určitě přijde i nějaká ta pokutka do týmové kasy: „To byl vlastně i důvod, proč mě k tomu tolik hecovali. Něco do kasy to pro kluky rozhodně přinese."

