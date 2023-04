Fotbalisté HFK Olomouc se ve třetím utkání jarní části divize E dočkali prvního bodového zisku. Na domácí půdě porazili Skaštice 3:0. Podílel se na tom dvěma góly Ondřej Buček.

Výborný vstup do utkání měli svěřenci Vlastimila Zemana. Hned po čtyřech minutách se dostali do vedení zásluhou Bučka. Po půl hodině hry na něj navíc navázal Tomáš Svrčina a o přestávce tak Holice vedla 2:0. „Dařily se nám rychlé přechody do otevřené obrany soupeře,“ pochvaloval si kouč Zeman.

Ve druhé půli svůj náskok jeho svěřenci drželi. „Hra se již vyrovnala, byli jsme si vědomi, že soupeř hru ještě více zjednoduší a takzvaná „Csaplárova past“ je určitým strašákem týmu, který vede v poločase 2:0. Proto jsme se zaměřili na kvalitu v posouvání obraného bloku a na zisk odražených míčů. Ve druhém poločase se nám již tolik nedařily rychlé brejky. Do dalších zápasů musíme být odvážnější a více hru kontrolovat,“ hodnotil šéf holické lavičky.

Nakonec dal domácím minutu před koncem definitivum na zisk tří bodů svým druhým gólem v utkání Buček. „Jen potvrzuje jeho velmi dobrou formu a velký přínos na obou stranách hřiště,“ chválil svého hráče Zeman.

Poprvé se na hřiště dostala také zimní posila z Nigérie Bassey Idongesit, který asistoval u třetí branky HFK. „Do budoucna vidíme cestu v tom, že pár zahraničních hráčů v kádru chceme mít, umožňuje nám to určité možnosti a další variabilitu. Důležité je i zapojení odchovanců, kdy musím pochválit za předvedený výkon Ondru Zemana. Po hráčích chceme, aby byli schopni zahrát na více postech, což zrovna Ondra v utkání zvládl perfektně,“ řekl kouč.

Oproti minulému duelu se Slavičínem (1:3) udělal hned čtyři změny v základní sestavě. „Pro nás je důležitý týmový výkon a díky velké variabilitě lavičky jsme pro každého soupeře nečitelní. Sestavu volíme vždy podle soupeře a jeho herního stylu, což byl i tento případ. Chceme všechny hráče kádru udržet v zápasovém zapojení. Určitou osu máme, ale rotace je pro nás důležitá,“ objasnil Zeman.

Jeho tým nepropadl před Slavičínem ani v dalším měření sil s celkem z vrchu tabulky. Doma na třetí Šternberk nestačil pouze 0:1. „Proti Skašticím jsme navázali na dobré výkony z prvních dvou kol a tentokrát se nám povedlo proměnit kvalitní výkon v tři body. Na zápas jsme byli takticky velmi dobře připraveni. Věděli jsme, že soupeř je nebezpečný ze standardních situací a má v kádru zkušeného útočníka Konečníka, který dokáže z minima vytěžit maximum. Kluci splnili taktické pokyny tak, jak jsme si řekli v kabině před utkáním. Soupeře jsme za celé utkání pustili snad do jediné šance. Sami jsme byli gólově efektivní,“ popisoval Zeman.

Holický celek se tak dostal na dostřel předposlednímu Šumperku na dva body a výrazně zvýšil své šance odpoutat se od posledního místa. „Výhra je pro nás důležitá, ale neusínáme na vavřínech a pracujeme dále. Potřebujeme další důležité body k záchraně a každé utkání je pro nás výzva. Samozřejmě výhra týmu pomůže v nárůstu sebevědomí, výkon každého sportovce ovlivňuje hlava, proto je nutné využít pozitivní energie, kterou nám tato výhra přináší,“ uzavřel Zeman.

1. HFK Olomouc - TJ Skaštice 3:0 (2:0)

Branky: 4. a 89. Buček, 30. Svrčina.

Rozhodčí: Vlk - Šimoník, Prokůpek. ŽK: Pavelka - Glozyga, Zůvala, Sedlák, Sova. Diváci: 110.

HFK: Nakládal - Kadlec, Buček, Vejvoda, Nemeth, Filípek (71. Žídek), Svrčina (71. Novotný), Lang (59. Kachlík), Pavelka, Zeman (82. Bassey), Červenka (46. Hrdlička). Trenér: Vlastimil Zeman.