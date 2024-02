Fotbalisté Dolan vstoupili do přípravy zcela ideálně. V pátek porazili v úvodním přátelském duelu Šternberk 2:1.

Fotografie z předkola MOL Cupu mezi celky FC Dolany a FK Šternberk | Foto: Deník/David Kubatík

Se soupeřem z vyšší soutěže sice účastník krajského přeboru rychle prohrával, jenže po půl hodině hry se mu povedlo po dlouhém autovém vhazování vyrovnat zásluhou Foukala.

Po změně stran stejný hráč proměnil penaltu po faulu na Seiberta a rozhodl o překvapivé výhře Dolan.

„Výsledek je pro nás lichotivý, ale není až tak důležitý. Více mám radost, že jsme dokázali běhat až do konce. Byl to první přípravný zápas, šli jsme do něj z plné přípravy. Na úvod nás čekal těžký soupeř a chtěli jsme to zvládnout důstojně,“ řekl trenér Dolan Vojtěch Pospíšil.

„Byli jsme v utkání lepší, Dolany daly náhodný gól a na tom malém hřišti se do nich těžko dostávalo. Pak jsme ještě udělali chybičku před penaltou. Kluci si zase ověřili, že to je o proměňování šancí,“ přidal se jeho protějšek Ivo Lošťák.

V závěru ještě Dolany nastřelily břevno z přímého kopu. Celkově se však zaměřují spíše na defenzivu. „Na podzim jsme inkasovali třetí nejvyšší počet branek v soutěži. Dnes nás v prvních deseti minutách několikrát podržel brankář Urbášek,“ ocenil Pospíšil.

Ten může být rád, že udržel důležitého muže do ofenzivy a nejlepšího střelce týmu Aleše Foukala, který má na kontě čtrnáct branek a je čtvrtým nejlepším v celé soutěži.

„Měl jít na zkoušku do Holice, ale dodělává školu a je více vytížený v práci, takže zůstal, za což jsme rádi,“ prozradil Pospíšil. Tým tak nikdo neopustil a ani nikdo nový nepřišel. A pravděpodobně ani nepřijde. „Věděli jsme, že zůstáváme pohromadě, takže jsme ani nikoho nehledali,“ dodal.

To Šternberk má stále na zkoušku Adama Vlka a Dušana Deáka, který pro zranění nehrál. „Čeká nás teď takové soustředění, kdy budeme mít každý den trénink a vyvrcholí modelovým zápasem. Potom bychom si to chtěli vyhodnotit, protože nás čekají pak už silnější soupeři na větších hřištích,“ prozradil Ivo Lošťák.

Jinak si z porážky hlavu neděláme. Duel ovlivnilo menší hřiště a tým z nižší soutěže se chce vždy vytáhnout. Možná jsou ale pro nás Dolany trošku noční můrou,“ připomněl Lošťák překvapivé rok a půl staré vypadnutí s tímto týmem z předkola MOL Cupu.

FK Šternberk - FC Dolany 1:2 (1:1)

Branky: Sitta - Foukal 2

Šternberk: Kopřiva - D. Kuba, Vlk, Vítek, Smrček - Sedláček, Hustý, Zvědělík, Komárek - Sitta, Zifčák. Střídali: Malina - Vašička, Gábor, Dittrich. Trenér: Ivo Lošťák.

Dolany: Urbášek - Doubek, Kudýn, Doseděl, Korec - Keňa, Grossmann, Kubeček, Pírek - Foukal, Outlý. Střídali: Seibert, Blaho, Slota. Vojtěch Pospíšil.