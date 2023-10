Jeho hvězdná chvíle přišla ve 40. minutě, jen několik málo vteřin poté, co Šternberk inkasoval z kopačky přerovského Vařechy. „Stoper to chtěl prodloužit na gólmana, ale nevěděl, že jsem za ním. Těsně před gólmanem jsem míč stihl vypíchnout a levačkou jsem už jenom zakončoval do prázdné brány. Na jednu stranu jsem strašně rád, na tu druhou mě teď však kvůli tomu čeká poměrně mastná pokutka," směje se.

Dalo by se říci, že o osudu zápasu rozhodly pouhé tři minuty v koncovce první půle. Po Kneblově bleskové vyrovnávací brance si totiž modro-žlutí vytvořili tlak, který už ve 43. minutě proměnila ve vedoucí gól po brilantně kopnutém přímáku šternberská jistota Petr Zifčák.

„Přerov byl výborným soupeřem. Hodně jsme se v tom zápase nadřeli a prvních zhruba patnáct minut jsme se do hry příliš nedostávali. Moc nám ale pomohlo to rychlé vyrovnání. Pak už jsme začali hrát výborně a tak to probíhalo až do samotného závěru," vysvětloval.

FOTO: Šternberk po třech zaváháních konečně zabral a porazil doma Přerov

Tyto tři body přišly pro šternberský tým v podstatě za pět minut dvanáct. Ambiciózní celek se totiž na své cestě sezonou zadrhnul a poslední dva zápasy se vezl na nepříjemné vlně obsahující prohru 0:5 ve Strání a bezbrankovou domácí remízu s olomouckým HFK.

„Je to pro nás hodně důležité. I proto, abychom se do konce podzimu udrželi v první polovině tabulky. Těžko říci, proč se nedařilo předtím. Asi jsme to úplně zbytečně hráli příliš vzduchem a někdy jsme se nedokázali soustředit na celý zápas. To je teď snad už definitivně pryč," říká.

Už tuto sobotu ale přijde na řadu další výzva. Šternberští se totiž vydají na krátkou cestu vstříc derby na olomouckých Nových Sadech, které se po horším úvodu sezony už oklepaly a Šternberku se přiblížily na rozdíl pouhých dvou bodů.

„Jelikož je to pro mě úplně poprvé, co budu toto derby hrát, tak se na to těším moc. Je to určitě velký a vysoce kvalitní soupeř. To ale nic nemění na tom, že jak já, tak i celý náš tým chce v tomto měření sil jednoznačně vyhrát," uzavřel Tomáš Knebl.